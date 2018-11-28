Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

Tam bir şifacı... zarında biriken toksinleri temizliyor!

Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 12:23
Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

Diğer isimleri; bere otu, çoban süzgeçi, duvar fesleğeni, kaz otu ve yapışkan otu olarak bilinen yoğurt otunun insan sağlığı açısından birçok yararı vardır. Özellikle , guatr hastalığına iyi geldiği belirtilen ve üç türü olan şifa kaynağı bir bitkidir. Bu türler farklı yer ve toprak da yetişmesine rağmen farklı özelliklere ve faydalara sahiptir.

Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

Bunun dışında çayı, son günlerde merak edilen ve araştırılan bir konudur. Peki, yoğurt otu nedir? nelerdir? Yoğurt otu nasıl kullanılır?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

Yoğurt otu nedir?

, üç çeşidi bulunur. Genel olarak üç çeşidi de aynı şifalı özelliklere sahiptir. Fakat yetiştiği yerler ve şekil itibariyle birbirinden ayrılmaktadır.

Yoğurt otu: Yüksek yerlerde yetişir ve 60 cm boylanabilir. Dik olarak büyür ve
altın sarısı çiçekleri vardır. Bal kokusuna benzer bir kokuya sahiptir.

Yapışkan otu: Yoğurt otunun bu türü tarlalarda ve çayırlarda bulunur. 120 cm kadar boylanabilir. Saplarında kancalı küçük dikenleri vardır. Nispeten tırmanıcı bir türdür ve küçük beyaz çiçeklere sahiptir.

Kaz otu, çoban süzgeçi: Çalılarda ve yol kenarlarında yetişir. Çiçek açma döneminde bitki yana doğru yatar. Sarı veya beyaz renkte çiçekleri vardır.

Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

YOĞURT OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- zarında biriken toksinleri temizlemede etkilidir. Bu toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

- lenf hormonlarına karşı etkili olan besinlerden biridir. Düzensiz çoğalan tiroitleri düzenlemede kullanılır. Yapılan çalışmalarda lenf kanserine karşı vücuda adeta kalkan oluşturur.

Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

- Kanda bulunan kan yapıcı hücreleri artırarak demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda kandaki trombosit hücrelerini dengeleyerek ödem oluşma riskini azaltır.

Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin sıklıkla karşılaştığı ağız içi yaralarını gidermede doğal ilaç olarak kullanılır. Gargara yöntemi ile ağız içi enfeksiyon hücrelerini azaltmanın yanı sıra ağız kokusunu da giderir.

BİZE ULAŞIN