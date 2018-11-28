Tam bir şifacı... Karaciğer zarında biriken toksinleri temizliyor!

Yoğurt otu nedir?

Yoğurt otu, üç çeşidi bulunur. Genel olarak üç çeşidi de aynı şifalı özelliklere sahiptir. Fakat yetiştiği yerler ve şekil itibariyle birbirinden ayrılmaktadır.

Yoğurt otu: Yüksek yerlerde yetişir ve 60 cm boylanabilir. Dik olarak büyür ve

altın sarısı çiçekleri vardır. Bal kokusuna benzer bir kokuya sahiptir.

Yapışkan otu: Yoğurt otunun bu türü tarlalarda ve çayırlarda bulunur. 120 cm kadar boylanabilir. Saplarında kancalı küçük dikenleri vardır. Nispeten tırmanıcı bir türdür ve küçük beyaz çiçeklere sahiptir.

Kaz otu, çoban süzgeçi: Çalılarda ve yol kenarlarında yetişir. Çiçek açma döneminde bitki yana doğru yatar. Sarı veya beyaz renkte çiçekleri vardır.