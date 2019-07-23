Tek başına bir ecza deposuna bedel...İşte zerdeçalın mucizevi faydaları

Zerdeçal özellikle hint yemeklerinde kullanılan bir baharattır. ​Zencefilgillerden olan zerdeçal sadece bir baharat değil aynı zamanda gerçek anlamda şifacıdır. Sağlığa olan faydaları yapılan birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bazı araştırmalar zerdeçalın alzheimer hastalığına iyi geldiğini göstermiştir. Daha birçok alanda faydası bulunan zerdeçalın sağlığımıza olan yararları saymakla bitmiyor. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdaçalın mucizevi faydaları...