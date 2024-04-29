Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:39
Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…
Kabızlık rahatsız edici olabilir ve mide ağrısına, şişkinliğe ve gaza neden olabilir. Bu durum da günlük yaşantınızı sekteye uğratabilir. Kendinizi bu rahatsız edici durumda bulursanız, tuvalete çıkmanıza yardımcı olacak doğru yiyecekleri veya içecekleri bulmak gibi, etkili yöntemlerden faydalanabilirsiniz. İşte o yöntemlerin başında da bu içecek geliyor…