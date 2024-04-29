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Haberler Galeri Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:39

Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Kabızlık rahatsız edici olabilir ve mide ağrısına, şişkinliğe ve gaza neden olabilir. Bu durum da günlük yaşantınızı sekteye uğratabilir. Kendinizi bu rahatsız edici durumda bulursanız, tuvalete çıkmanıza yardımcı olacak doğru yiyecekleri veya içecekleri bulmak gibi, etkili yöntemlerden faydalanabilirsiniz. İşte o yöntemlerin başında da bu içecek geliyor…

Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Yeterince lif almamak, dehidrasyon veya çok fazla işlenmiş gıda tüketmek kabızlığa neden olabilir.

Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Lif alımını artırmaya odaklanmak ve çok fazla su içmek kabızlığı önlemenize yardımcı olabilir, peki ya kabızlığın hala sinsice yaklaştığı ve gününüzü mahvetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlara ne dersiniz?

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Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Kabızlık yaşadığınızda hızlı bir çözüm için kuru erik, kuru üzüm, tatlı patates, chia tohumu veya siyah fasulye gibi yiyecekler tüketmek yardımcı olabilir. Ancak yardımcı olabilecek şeyler sadece yiyecek değildir.

Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Hatta bunlardan daha etkili bir içecek de bulunuyor.

Tek yudumu kabızlığa çare oluyor! Sabahları bir bardağı tıkalı bağırsakları anında açıyor…

Susuz kalmanıza yardımcı olan suyun yanı sıra, Diyetisyen Lauren Manaker bu içeceğin kabızlığı giderirken seçebileceğiniz en iyi içeceklerden biri olduğunu söylüyor.

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