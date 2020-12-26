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Ünlü yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

Uzmanların haftada en az iki kere tüketilmesi konusunda önerilerde bulunduğu deniz ürünlerindeki büyük tehlike gözler önüne serildi. Denizlerdeki kirlilik seviyesinin artması, deniz ürünlerinde de ağır metal riskini çoğalttı. Özellikle dipte yaşayan kılıç, ton ve köpek balığı yüksek miktarda cıva içerdiği için tehlike saçıyor. Birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren cıva için uzmanlar uyarılarda bulunurken, 2007 yılında cıva zehirlenmesi geçiren ünlü da yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:34
Ünlü gurme Vedat Milor yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

Omega-3 ve proteinden zengin, sofraları süsleyen deniz ürünlerinden bazıları vücuda verdiği yararın yanında zarar da veriyor. Bunun nedeni olarak, denizlerdeki kirliliğin artması ve ürünlerde ağır metal oluşumunun tetiklenmesi olarak görülüyor.

Ünlü gurme Vedat Milor yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

Denizlerdeki kirliliğin artması, ürünlerinde de ağır metal oluşumunu tetikliyor. Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıvanın en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görüldüğünü söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, "İstavrit, hamsi gibi daha küçük balıklarda problem çok az. Bizim günlük olarak 0, 05 miligram civarından fazla cıva aldığımız takdirde vücudumuzda karaciğerimizde, böbreklerimizde, beynimizde birikmeye neden oluyor" dedi.

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Ünlü gurme Vedat Milor yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

VEDAT MİLOR: MİDYE YEMEK PİL YEMEK GİBİDİR

2007 yılında cıva zehirlenmesi geçiren ise yaşadıklarını anlatarak, "Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın" ifadelerini kullandı.

Ünlü gurme Vedat Milor yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

"DENİZDEKİ 1 BİRİM CIVA, BALIKTA 100 BİRİM OLARAK BİRİKİYOR"

Cıvanın inorganik bir madde olup deniz içindeki bakteriler ve mikroorganizmalar tarafından metil hale geldiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, "Asıl zehirli olan metil cıva. Balıklarda, diğer kabuklu canlılarda olan metil cıvadır. Denizde 1 birim cıva varsa 100 birime yakın cıva balıkta birikebiliyor" dedi.

Ünlü gurme Vedat Milor yaşadıklarını anlattı: Deniz ürünlerindeki büyük tehlike!

"BÜYÜK BALIKLAR VE MİDYEYE DİKKAT"

Cıvadan uzun yaşayan büyük balıkların daha fazla etkilendiğini dile getiren Doğan, "Kılıç balığı 20 yıl, ton balığı da 5 yıla kadar yaşayabiliyor. Bunlarda biyokonsantrasyon dediğimiz bir sistem var. Balığın vücudunda bu cıva birikiyor. Dip balıklarında tehlike daha fazla ama yüzey balıkları ve hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda tehlike daha az" diye konuştu.

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