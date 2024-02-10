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Haberler Galeri Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! "Bunu yiyen yağlarından arınıyor"
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:39

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! "Bunu yiyen yağlarından arınıyor"

Obezite ve diyabet görülme sıklığı Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'de zirvede. Önümüzdeki yıllarda bu iki önemli hastalığın daha çok yaygınlaşması bekleniyor. Maalesef yanlış beslenme ve hatalı diyet uygulamaları obezite ve diyabet için dönüşü olmayan hasarlar veriyor. Obezitede kalıcı ve kökten çözüm için davranışları değiştirmeden zayıflamayı amaçlamak çok değerli.

SELAHATTİN DÖNMEZ
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! Bunu yiyen yağlarından arınıyor

Olumlu beslenme davranışı geliştirmiyor ve sadece zayıflamaya odaklı yaşam koşullarınıza uymayan bir diyet uygulayıp zayıflıyorsanız bilin ki yeniden daha fazla kilo alacaksınız.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! Bunu yiyen yağlarından arınıyor

Başarılı bir zayıflama süreci geçirmek istiyorsanız İlk yapmanız gereken; kilo almaya neden olan yemek yeme davranışınızı ve fiziksel aktivitede durumunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Ne yiyorum? Ne kadar yiyorum? Öğünümde ne tür besinler tüketiyorum? Fiziksel aktivite yaşamınızın neresinde? Bu sorulara kendi içinizde gerçekçi yanıtlar vermeniz önemli.

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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! Bunu yiyen yağlarından arınıyor

Unutmayın, yeme bağımlılığı yiyeceklerin haz verici özelliklerini keşfetmek ve açlık hissini hızlıca bastırmakla güçlenir. Bu nedenle yeme durumunuzda sizi duygularınız mı yönetiyor yoksa gerçekten acıkmayı hissederek mi yemeye yöneliyorsunuz konusu oldukça önemlidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! Bunu yiyen yağlarından arınıyor

EGZERSİZ OLMADAN OLMAZ
Bu ana sorunu iyi çözmek obeziteden tamamen kurtulmanızda size yardımcı olacak kilit nokta olduğunu unutmamanız gerekiyor. Obezite için beslenme alışkanlıklarınızı değiştirirken lezzetten ödün vermeden yemenizi düzenlemeli az kalori almaya çaba sarf ederek öğün planı yapmalı ve yağ dokusunun azalması sağlamalısınız.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! Bunu yiyen yağlarından arınıyor

Ve mutlaka egzersiz beslenmenin ayrılmaz bir parçası olmalı. Çoğu kilolu kişi için egzersiz kısa dönemde yorgunluk, rahatsızlık ve zorlamaya neden olan itici bir davranış olsa da yapmaya başladıklarında ama uzun dönemde zindelik verir.

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