Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
09:39
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! "Bunu yiyen yağlarından arınıyor"
Obezite ve diyabet görülme sıklığı Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'de zirvede. Önümüzdeki yıllarda bu iki önemli hastalığın daha çok yaygınlaşması bekleniyor. Maalesef yanlış beslenme ve hatalı diyet uygulamaları obezite ve diyabet için dönüşü olmayan hasarlar veriyor. Obezitede kalıcı ve kökten çözüm için davranışları değiştirmeden zayıflamayı amaçlamak çok değerli.