Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez kalıcı zayıflığın sırrını verdi! "Bunu yiyen yağlarından arınıyor"

Başarılı bir zayıflama süreci geçirmek istiyorsanız İlk yapmanız gereken; kilo almaya neden olan yemek yeme davranışınızı ve fiziksel aktivitede durumunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor. Ne yiyorum? Ne kadar yiyorum? Öğünümde ne tür besinler tüketiyorum? Fiziksel aktivite yaşamınızın neresinde? Bu sorulara kendi içinizde gerçekçi yanıtlar vermeniz önemli.

