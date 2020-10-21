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Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Besinleri yalnızca yararlı besinler ve olarak sınıflandırmak doğru değil. Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en açıklandı. Rapora göre, bazı besinler riskli besinler grubunda yer alıyor. Riskli besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? Riskli besinlerin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken riskli besinler...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:12
Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Besinleri yalnızca yararlı besinler ve olarak sınıflandırmak doğru değil. Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en açıklandı. Rapora göre, bazı besinler riskli besinler grubunda yer alıyor. Riskli besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? Riskli besinlerin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken riskli besinler...

Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

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Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

İşte en riskli besinler...

Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

TON BALIĞI

Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

MANTAR

Doğada yetişen mantarlar türlerinden bazıları, zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Kendi bahçenizde dahi bulabileceğiniz bazı mantarlar halüsinatif etki yaratırken, bazıları ölüme kadar giden çok daha ciddi zararlar teşkil edebiliyor. Güvenli olduğuna emin olmadığımız mantarları tüketmemek gerekiyor.

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