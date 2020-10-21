Uzmanlar açıkladı! Severek tüketiyoruz ama...

Besinleri yalnızca yararlı besinler ve zararlı besinler olarak sınıflandırmak doğru değil. Food and Drug Administration'ın yayımladığı raporda en riskli besinler açıklandı. Rapora göre, bazı besinler riskli besinler grubunda yer alıyor. Riskli besinlerin bir kısmının içeriğindeki zararlı maddeler sebebiyle hastalıklara hatta ölüme bir kısmının ise alerji gibi rahatsızlıklara sebep olduğu belirtiliyor. Peki, riskli besinler hangileridir? Riskli besinlerin sebep olduğu rahatsızlıklar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken riskli besinler...