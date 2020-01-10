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Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer diye kandırıyorlarmış

'da yapılan bir çalışma, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda bulunduğunu ortaya koydu. Dünya Örgütünün gıdalarda her 100 gram yağda iki gram üzerinde trans yağ bulunmasının sağlığa olduğuna dikkati çekerek, 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağların kaldırılmasını önermişti. Yapılan araştırmada 71 gıda ürünü incelendi ve çıkan sonuç oldukça korkutucu. İşte trans yağ ibaresi kullanılmadığı halde içerisinde trans yağ bulunduran yani hidrojenize yağ bulunduran sağlıksız ...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:12
Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

'da yapılan bir çalışma, markette ve açıkta satılan gıda ürünlerinin bir kısmında tehlikeli oranda bulunduğunu ortaya koydu. Dünya Örgütünün gıdalarda her 100 gram yağda iki gram üzerinde trans yağ bulunmasının sağlığa olduğuna dikkati çekerek, 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağların kaldırılmasını önermişti. Yapılan araştırmada 71 gıda ürünü incelendi ve çıkan sonuç oldukça korkutucu. İşte trans yağ ibaresi kullanılmadığı halde içerisinde trans yağ bulunduran yani hidrojenize yağ bulunduran sağlıksız ...

Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

Sağlığa Evet Derneği'nden, " tüketiyor olabilirsiniz" başlığı altında yapılan açıklamada, trans yağın paketli gıda etiketlerinde "hidrojenize yağ" olarak yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Öner Özdoğan, bu etiketle tüketicide "Bitkisel ise güvenlidir" algısı yaratılmak istendiğini belirtti.

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Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

2 GRAM ÜZERİNDEYSE...

'nün gıdalarda her 100 gram yağda iki gram üzerinde bulunmasının sağlığa olduğuna dikkati çekerek 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağların kaldırılmasını önerdiğini anımsatan Özdoğan, şöyle devam etti:

Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

KALP HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR

"Ülkemizde de Tarım ve Orman Bakanlığı trans yağın gıdalarda mevcut toplam yağ miktarının yüzde 2'si ile sınırlı olması için bir düzenleme hazırlığı içindedir. Sivil toplum kurumları bu girişimi desteklemekte ve sınırın yüzde 1'e çekilmesini önermektedir. Türkiye'de dolaşım sistemi hastalıkları ölümlerin yüzde 40'ından sorumludur. Sanayi üretimi , kalp krizi ve ölüme neden olan zehirli gıda katkısıdır. Günde 5 gram trans yağ tüketmek kalp hastalıkları riskini yüzde 25 artırmaktadır. Çalışmada bazı gıda ürünlerinde o denli yüksek trans yağ bulunmuştur ki, her gün bu gıdayı tüketen birinde kalp hastalığı riskinin artacağı öngörülebilir. Kalp ve damar sağlığı için satışa sunulan yiyecek maddelerinin trans yağ içeriklerini mutlaka denetlemeliyiz. Trans yağın tedarik zincirinden kaldırılması yiyeceğin tadını ve maliyetini değiştirmeyecektir."

Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

71 GIDA ÜRÜNÜ İNCELENDİ

Sağlığa Evet Derneği Üyesi Prof.Dr. Pınar Ay ise araştırmanın Türkiye'de satılan gıda ürünlerinde miktarını saptamak üzere yapıldığını belirtti.

Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

Çalışma çerçevesinde 'da marketlerde ve dükkanlarda satışa sunulan paketli ve açık 71 gıda ürününden örnek alınarak laboratuvarda miktarının ölçüldüğünü ifade eden Ay, şu bilgileri verdi:

Uzun araştırmalar sonucunda kanıtlandı! Meğer bitkisel diye kandırıyorlarmış

"Trans yağın bu ürünlerin yüzde 7'sinde toplam yağ miktarında yüzde 3'ünü aştığı, yüzde 13'ünde ise 1 gram üzerinde olduğu saptanmıştır. En yüksek değerleri açıkta satılan börek çeşitleri ile paketlenmiş bazı keklerde bulunmuştur. Örnek alınan simit, açma gibi çokça tüketilen hamur ürünlerinde, margarinlerde, süt ürünlerinde, dondurulmuş gıda ve çerezlerde trans yağ oranı yüzde 1'in altında bulunmuştur.

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