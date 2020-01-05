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Vücudu temizleyen mucize besin...

Doğal bir mucize olarak adlandırılan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Glutatyon' nedir? Glutatyon, önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyonun vücutta azalmasıyla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyerek Glutatyon ile ilgili bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 11:21
Vücudu temizleyen mucize besin...

Doğal bir mucize olarak adlandırılan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Glutatyon' nedir? Glutatyon, önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyonun vücutta azalmasıyla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyerek Glutatyon ile ilgili bilgiler verdi.

Vücudu temizleyen mucize besin...

Glutatyon, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteri ve archaea'da bir antioksidandır. Glutatyon, serbest radikaller, peroksit, lipit peroksit ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleme yeteneğine sahiptir.

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Vücudu temizleyen mucize besin...

Bağışıklık sistemini güçlendirirken bedende biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor, paslanma ve iltihaplanmanın önüne geçiyor. Normal koşullarda vücudun ürettiği doğal bir antioksidan. Ancak zamanla glutatyon rezervi yetmemeye başlıyor" diye konuştu.

Vücudu temizleyen mucize besin...

GLUTATYON HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yaş, beslenme, sigara ve alkol gibi nedenlere bağlı olarak vücutta azalmaya başlayan glutatyonun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, "Aksi halde kendini temizleyemeyen yaşlanmaya, organlar fonksiyonlarını yerine getirememeye ve kalp damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

Vücudu temizleyen mucize besin...

Vücutta azalan glutatyonun takviyesi için elbette beslenme önemli ancak yeterli olmayabiliyor. Yine de glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek gerekiyor. Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi çok işe yarıyor" dedi.

Vücudu temizleyen mucize besin...

Peki hangi besinlerde B12 vitamini bulunuyor?

Vücudu temizleyen mucize besin...

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

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