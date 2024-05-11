Yalnızca 2 kaşık tüketmek yetiyor! Bu besin dünyanın en iyi B12 kaynağı

Vücut tarafından üretilemeyen bu nedenle dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınmak zorunda olan B12 vitamini, DNA yapısını ve sinir sistemini doğrudan etkiliyor. B12 genellikle hayvansal gıdalarda bulunuyor ve bu nedenle protein ağırlıklı beslenmeyen kişilerde eksiklik olarak ortaya çıkıyor.