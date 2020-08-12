Yaz mevsiminde Covid’in bu belirtilerine dikkat! Çocuklarda 9 yaz tehdidi!

Yaz aylarında çocukları evde tutmak mümkün olmazken, havuza ve denize girme istekleri de çok daha yoğun hissediliyor. Ancak özellikle Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçirdiğimiz bu yaz döneminde anne babaların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kesikminare "Yaz aylarında koronavirüs enfeksiyonunun solunum sistemi bulgularından ziyade ishal, karın ağrısı, kusma ve hafif ateş gibi mide-bağırsak hastalığı bulguları ile görülebileceğini akılda tutmak gerekir!" diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kesikminare, çocuklarda 9 yaz tehdidini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.