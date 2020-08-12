Yaz mevsiminde Covid’in bu belirtilerine dikkat! Çocuklarda 9 yaz tehdidi!

CİLT HASTALIKLARI

Sıcak havalarla birlikte isilik ve pişikler de çocukları sıkça rahatsız eden sorunlardan. İsilik; ter salgısının artmasına bağlı ter bezi kanallarının tıkanması sonucu oluşuyor, özellikle boyun ve eklem bölgelerinde kızarıklık ve kaşıntıya yol açıyor. Bebeklerde bez bölgesinde sık görülüyor. İsiliğin önlenmesi için sık banyo yaptırarak, cildini zedelemeden yumuşak bir sünger ya da lif kullanabilirsiniz. Pamuklu ince giysiler giydirerek derisinin hava alması sağlayın. En iyi tedavi yöntemlerinden biri de temiz deniz suyu. Pişik de; genellikle bezin temas ettiği bölgelerde kalçada ve genital bölgede kırmızı renkte, yüzeysel ya da ciltten kabarık lezyonlar şeklinde görülüyor. Sıcaklığa bağlı olarak artış gösteren pişiklerin önlenmesi için bebeğinizin bezini sık değiştirin, ılık suyla yıkayın. Bez bölgesini temiz havluyla nazikçe kurulayın.