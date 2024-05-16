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Haberler Galeri Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:21

Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Bağırsak problemleri günlük yaşamı oldukça etkileyebilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya az olması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ve pek çok insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı insanlarda ise kabızlık kronik hale gelebilir. Tuvalete gitme sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte, haftada üç kezden az tuvalete çıkmak ve bu süreçte zorlanmak kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin sağlık açısından ciddi bir sorunları olmasa da günlük yaşamlarında aksamalar yaşayabilirler. Önerdiğimiz besin ile kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Bu yaygın sağlık sorununu sona erdirmek için önerdiğimiz besinden günde 4 adet tüketmeniz yeterli olacak.

Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Kabızlığın teknik ve genel tanımını yapmak gerekirse, haftada üç defadan az tuvalete çıkmak olarak ifade edilebilir.

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Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Ancak, bu sayı kişiden kişiye değişebilir.

Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Bazı insanlar günlük olarak birkaç kez tuvalete çıkarken, diğerleri birkaç günde bir kez tuvalete çıkabilirler.

Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...

Kişisel rutininiz sizin için en uygun olanıdır.

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