Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:21
Yer yemez etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkalı bağırsakların ilacı...
Bağırsak problemleri günlük yaşamı oldukça etkileyebilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya az olması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ve pek çok insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı insanlarda ise kabızlık kronik hale gelebilir. Tuvalete gitme sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte, haftada üç kezden az tuvalete çıkmak ve bu süreçte zorlanmak kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin sağlık açısından ciddi bir sorunları olmasa da günlük yaşamlarında aksamalar yaşayabilirler. Önerdiğimiz besin ile kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.