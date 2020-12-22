Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömöni akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı zatürre (pnömoni) türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla zatürrenin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye karşı beslenme büyük önem taşıyor. Vücut direncini artırarak zatürreye karşı savaşmamızı sağlayan besinler nelerdir? İşte zatürre belirtileri ve zatürre hastalığına karşı vücut direncini artıran mucizevi besinler...