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belirtileri nelerdir? İşte (pnömoni) zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal ...

Halk arasında olarak bilinen dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı zatürre (pnömoni) türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla zatürrenin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye karşı beslenme büyük önem taşıyor. Vücut direncini artırarak zatürreye karşı savaşmamızı sağlayan nelerdir? İşte zatürre belirtileri ve zatürre hastalığına karşı vücut direncini artıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 15:52
Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

Halk arasında olarak bilinen dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı zatürre (pnömoni) türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır. Ama hastalık çoğunlukla, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla zatürrenin oluşmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynar. Zatürreye karşı beslenme büyük önem taşıyor. Vücut direncini artırarak zatürreye karşı savaşmamızı sağlayan nelerdir? İşte zatürre belirtileri ve zatürre hastalığına karşı vücut direncini artıran mucizevi besinler...

Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

ZATÜRRE (PNÖMONİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üşüme- titreme, 39- 40 °C'ye varan yüksek ateş, öksürük, kirli, iltihaplı (yeşil, sarı, pas rengi) balgam çıkarma ve yan ağrısı olabilir. Bazı pnömoni türlerinde ise sinsi başlangıç olur. Birkaç gün devam eden iştahsızlık, halsizlik, eklem ve kas ağrılarını takiben kuru öksürük, ateş yükselmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bu şikayeti olan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. Pnömoni ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Erken teşhis edilmesi ve gecikmeden tedaviye başlanmasının ölümleri azalttığı bilinmektedir. Hastanın yakınmaları pnömoni'yle uyumlu ise genellikle yapılan muayene ve röntgenindeki bulgularla teşhis konulabilir. Gerekirse kan ve balgam tahlilleri yapılabilir.

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Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

ZATÜRRE (PNÖMONİ) BULAŞICI MIDIR?

Pnömoni'ye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi, ağız ve burun sekresyonları ile bulaşmış bardak, mendil, çatal- kaşık gibi eşyalar aracılığıyla diğer kişilere geçebilir. Pnömoni'ler tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasındadır. Özellikle bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda ve bilinen başka bir hastalığı olan kişilerde pnömoni'ler daha ölümcül olabilmektedir. Bir kişinin pnömoni'ye yakalanmasının kolaylaştıran çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlardan korunmak mümkünse, pnömoni'ler önlenebilir.

Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

ERİŞKİNLERDE PNÖMONİ OLUŞMASINI KOLAYLAŞTIRAN RİSK FAKTÖRLERİ

Kronik hastalıklar: hastalıkları (KOAH, bronşektazi, akciğer kanseri), kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, sinir sistemi hastalıkları (kas hastalıkları, inmeler, bunama), yutma güçlüğü yapan durumlar (çene, kas, sinir hastalıkları, tümörler, yemek borusu hastalıkları), bağışıklık sistemi hastalıkları (AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri)

Zatürre belirtileri nelerdir? İşte pnömoni zatürre belirtileri ve iyi gelen doğal besinler...

İleri yaş
Sigara kullanımı
Alkol alımı
Kusmalar
Geçirilmiş uzun süreli ameliyatlar
Grip salgınları

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