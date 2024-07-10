10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

Bugünkü maçlar futbol severlerin arama motorlarında yerini aldı. 14 Haziran'da başlayan Avrupa Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. Diğer tarafta ise Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçların başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanallar…