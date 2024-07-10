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Haberler Galeri 10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:42

10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

EURO 2024 mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. İspanya ilk finalist olurken rakibinin kim olacağı Hollanda, İngiltere mücadelesinin ardından netlik kazanacak. 10 Temmuz Çarşamba (bugün) oynanacak maçları canlı takip etmek futbolseverler "EURO 2024 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte günün maçları

10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

Bugünkü maçlar futbol severlerin arama motorlarında yerini aldı. 14 Haziran'da başlayan Avrupa Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. Diğer tarafta ise Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maçların başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanallar…

10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

10 TEMMUZ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hollanda - İngiltere (22.00) - EURO 2024

Fenerbahçe-Hajduk Split (20.00)

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10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

tarihinde 22 kez karşı karşıya gelen Hollanda ve İngiltere mücadelesi şifresiz ve naklen TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

FENERBAHÇE-HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 20.00'da başlayacak Fenerbahçe-Hajduk Split hazırlık maçı S Sport ekranlarından takip edilecek.

10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2024'ün finali, Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz'da oynanacak.

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