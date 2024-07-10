Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:42
10 Temmuz bugün hangi maçlar var? EURO 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta? EURO 2024 programı
EURO 2024 mücadeleleri nefes kesmeye devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. İspanya ilk finalist olurken rakibinin kim olacağı Hollanda, İngiltere mücadelesinin ardından netlik kazanacak. 10 Temmuz Çarşamba (bugün) oynanacak maçları canlı takip etmek futbolseverler "EURO 2024 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte günün maçları…