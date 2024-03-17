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Haberler Galeri 17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 15:50

17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 17 Mart maç takvimi belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig 'ın 30. hafta karşılaşmalarında zorlu mücadeleler oynanacak. Kasımpaşa-Galatasaray ve Trabzonspor Fenerbahçe maçlarının yayın saati, kanalı sporseverlerin gündeminde. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, ayrıntılar…

17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

17 Mart maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig 30. Hafta karşılaşmalarında derbi heyecanı yaşanacak. İşte, günün maçları...

17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

17 MART PAZAR 2024 MAÇ PROGRAMI
13:30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK YAYIN: beIN SPORTS 2

13:30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor YAYIN: beIN SPORTS MAX 2, TRT Avaz

13:30 Bodrum FK-Boluspor YAYIN: beIN SPORTS MAX 1, TRT Spor

16:00 Ümraniyespor-Adanaspor YAYIN: beIN SPORTS MAX 1, TRT Spor

16:00 Giresunspor-Şanlıurfaspor YAYIN: beIN SPORTS MAX 2

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17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

16:00 Hatayspor-Samsunspor YAYIN: beIN SPORTS 2

16:00 Kasımpaşa-Galatasaray YAYIN: beIN SPORTS 1

20:30 Trabzonspor- Fenerbahçe YAYIN: beIN SPORTS 1

20:30 Sakaryaspor-Altay YAYIN: beIN SPORTS 2, TRT Spor

17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
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17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
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