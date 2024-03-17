Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
15:50
17 MART GÜNÜN MAÇLARI | Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 17 Mart maç takvimi belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig 'ın 30. hafta karşılaşmalarında zorlu mücadeleler oynanacak. Kasımpaşa-Galatasaray ve Trabzonspor Fenerbahçe maçlarının yayın saati, kanalı sporseverlerin gündeminde. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, ayrıntılar…