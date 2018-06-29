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'nda son 16 zamanı

'nda G ve H gruplarındaki 3. maçların oynanmasının ardından son 16 eşleşmeleri belli oldu...

Giriş Tarihi: 29.06.2018 00:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 00:55
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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 15. gününde, G ve H gruplarındaki maçlar tamamlandı.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

Kupanın 15. gününde oynanan 4 maçla grup karşılaşmaları sona erdi.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

G Grubu'nda üst tura kalmayı daha önce garantileyen iki takımın karşılaştığı mücadelede Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 yendi.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

Bu sonucun ardından 9 puana ulaşan Belçika lider, 6 puanlı İngiltere ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

İddiası olmayan iki takımın karşılaştığı grubun diğer maçında Tunus, Panama'yı 2-1 mağlup etti. Tunus'un gollerini Fakhreddine Ben Youssef ve Wahbi Khazri, Panama'nın golünü ise Yassine Meriah kendi kalesine attı.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

Diğer yandan takımının ilk golünü bulan Tunuslu Ben Youssef, Dünya Kupası tarihinin 2500. golünü kaydetti.

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'nda son 16 zamanı
2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

H Grubu'nda Kolombiya, Senegal'i Yerry Mina'nın golüyle 1-0 yendi.

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