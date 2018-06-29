2018 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı

2018 Dünya Kupası'nda G ve H gruplarındaki 3. maçların oynanmasının ardından son 16 eşleşmeleri belli oldu... Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 15. gününde, G ve H gruplarındaki maçlar tamamlandı. Kupanın 15. gününde oynanan 4 maçla grup karşılaşmaları sona erdi. G Grubu'nda üst tura kalmayı daha önce garantileyen iki takımın karşılaştığı mücadelede Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 yendi. Bu sonucun ardından 9 puana ulaşan Belçika lider, 6 puanlı İngiltere ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. İddiası olmayan iki takımın karşılaştığı grubun diğer maçında Tunus, Panama'yı 2-1 mağlup etti. Tunus'un gollerini Fakhreddine Ben Youssef ve Wahbi Khazri, Panama'nın golünü ise Yassine Meriah kendi kalesine attı. Diğer yandan takımının ilk golünü bulan Tunuslu Ben Youssef, Dünya Kupası tarihinin 2500. golünü kaydetti. H Grubu'nda Kolombiya, Senegal'i Yerry Mina'nın golüyle 1-0 yendi.