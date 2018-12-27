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yılının en çok kazanan 99 sporcusu

yılının en çok kazanan 99 sporcusu... NOT: Veriler Forbes Dergisi'nden alınmıştır

Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:40
2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

Nicolas Batum - 22.9 milyon Dolar

Basketbol, Charlotte Hornets

2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

Melvin Ingram - 23 milyon Dolar

Amerikan Futbolu, Los Angeles Chargers

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2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

Masahiro Tanaka - 23.1 milyon Dolar

Beyzbol, New York Yankees

2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

Brook Lopez - 23.1 milyon Dolar

Basketbol, Milwaukee Bucks

2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

Robinson Cano - 23.1 milyon Dolar

Beyzbol, Seattle Mariners

2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

LaMarcus Aldridge - 23.1 milyon Dolar

Basketbol,

2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu

John Wall - 23.2 milyon Dolar

Basketbol,

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