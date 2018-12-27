2018 yılının en çok kazanan 99 sporcusu... NOT: Veriler Forbes Dergisi'nden alınmıştır Nicolas Batum - 22.9 milyon Dolar Basketbol, Charlotte Hornets Melvin Ingram - 23 milyon Dolar Amerikan Futbolu, Los Angeles Chargers Masahiro Tanaka - 23.1 milyon Dolar Beyzbol, New York Yankees Brook Lopez - 23.1 milyon Dolar Basketbol, Milwaukee Bucks Robinson Cano - 23.1 milyon Dolar Beyzbol, Seattle Mariners LaMarcus Aldridge - 23.1 milyon Dolar Basketbol, San Antonio Spurs John Wall - 23.2 milyon Dolar Basketbol, Washington Wizards