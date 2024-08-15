Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:56
2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı bu hafta başlayacak maçlarla doruğa ulaşıyor. Takımlar, yeni sezon öncesinde kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve transfer dönemi bitiş tarihi ise merakla bekleniyor. 2024-2025 sezonunda, takımlar yaz transfer döneminin yanı sıra ara transfer döneminde de takviye yapma imkânı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri çerçevesinde transfer işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Peki, Süper Lig'deki transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte, yaz transfer ve ara transfer tarihleri…