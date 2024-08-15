2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı ve yeni sezonda Türkiye'de Youssef En-Nesyri, Rafa Silva, Paulista, Maximin, Gabriel Sara, Elias Jelert, İmmobile, Stefan Savic ve Borna Barisic gibi önemli oyuncular sahada olacak. Takımlar, ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerindeki maçlarla açılacak. Futbolseverler, takımların transfer yapma süresinin ne kadar kaldığını merak ediyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte, transfer sezonunun bitiş tarihi…