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Haberler Galeri 2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:56

2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı bu hafta başlayacak maçlarla doruğa ulaşıyor. Takımlar, yeni sezon öncesinde kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve transfer dönemi bitiş tarihi ise merakla bekleniyor. 2024-2025 sezonunda, takımlar yaz transfer döneminin yanı sıra ara transfer döneminde de takviye yapma imkânı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri çerçevesinde transfer işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Peki, Süper Lig'deki transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte, yaz transfer ve ara transfer tarihleri…

2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Yaz transfer dönemi 24 Haziran'da başladı ve yeni sezonda Türkiye'de Youssef En-Nesyri, Rafa Silva, Paulista, Maximin, Gabriel Sara, Elias Jelert, İmmobile, Stefan Savic ve Borna Barisic gibi önemli oyuncular sahada olacak. Takımlar, ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. 2024-2025 Süper Lig sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerindeki maçlarla açılacak. Futbolseverler, takımların transfer yapma süresinin ne kadar kaldığını merak ediyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte, transfer sezonunun bitiş tarihi…

2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 sezonunda takımlar harcama limitleri doğrultusunda takviye yapmaya devam ediyor. Transfer sezonu 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar transfer yaparak oyuncuyu tescil ettirebilecek takımlar, daha sonrasında ara transfer dönemine kadar takıma yeni bir oyuncu eklemeyecek Yaz transfer dönemi toplam 82 gün sürecek.

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2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

GÖZLER SÖZLEŞMESİ ELİNDE OLAN FUTBOLCULARA ÇEVRİLDİ

En Değerli Futbolcular Transfer döneminin son ayında sözleşmesi elinde olan oyuncular gündemde. İşte dikkat çeken o isimler;

Mats Hummels (Yaş: 35, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Marco Reus (Yaş: 35, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Iker Muniain (Yaş: 31, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Robert Skov (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Dele Alli (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Aaron Boupendza (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 5 mil. €)
Renato Tapia (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 5 mil. €)

2024-2025 Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Anton Miranchuk (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 6 mil. €)
Wissam Ben Yedder (Yaş: 33, Piyasa Değeri: 8 mil. €)
Joel Matip (Yaş: 32, Piyasa Değeri: 8 mil. €)
Memphis Depay (Yaş: 30, Piyasa Değeri: 10 mil. €)
André Gomes (Yaş: 30, Piyasa Değeri: 10 mil. €)
Anthony Martial (Yaş: 28, Piyasa Değeri: 10 mil. €)
Yusuf Yazıcı (Yaş: 27, Piyasa Değeri: 10 mil. €)
Mario Hermoso (Yaş: 29, Piyasa Değeri: 25 mil. €)
Adrien Rabiot (Yaş: 29, Piyasa Değeri: 35 mil. €)

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