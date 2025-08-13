2025 UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe, Feyenoord’u eledi! Ülke puanında son durum belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u sahasında 5-2'lik skorla geçti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından play-off turuna yükseldi ve Benfica ile eşleşti.