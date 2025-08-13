Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 00:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 07:18

2025 UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! Ülke puanında son durum belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu; Archie Brown, Jhon Duran, Fred, En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleri getirdi. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Feyenoord'u sahasında 5-2'lik skorla geçti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından play-off turuna yükseldi ve Benfica ile eşleşti.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin 5-2'lik galibiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 80,946 PUAN

3- İSPANYA | 74,953 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,177 PUAN

6- HOLLANDA | 58.950 PUAN

7- PORTEKİZ | 53,966 PUAN

8- BELÇİKA | 51.750 PUAN

9 - TÜRKİYE | 41.800 PUAN

10 - ÇEKYA | 38,600 PUAN