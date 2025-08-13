Giriş Tarihi: 13.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
2025 UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! Ülke puanında son durum belli oldu...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, üçüncü eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği müsabakanın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere turu; Archie Brown, Jhon Duran, Fred, En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın golleri getirdi. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…