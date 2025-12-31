Haberler
2025’te futbola veda eden oyuncular belli oldu! Bu isimlere çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:23
2025 yılı, dünya futbolunda önemli vedalara sahne oldu. Uzun yıllar üst düzey liglerde forma giyen, kulüplerinin ve ülkelerinin sembol isimleri arasında yer alan birçok futbolcu, kariyerlerine nokta koydu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamış o oyuncular...