Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 21:23

2025’te futbola veda eden oyuncular belli oldu! Bu isimlere çok şaşıracaksınız...

2025 yılı, dünya futbolunda önemli vedalara sahne oldu. Uzun yıllar üst düzey liglerde forma giyen, kulüplerinin ve ülkelerinin sembol isimleri arasında yer alan birçok futbolcu, kariyerlerine nokta koydu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamış o oyuncular...

2025'te futbola veda eden futbolcular arasında dünya futboluna damga vurmuş isimler dikkat çekti. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen oyuncular da yer aldı. İşte o liste...

Miralem Pjanic (Son takımı: CSKA Moskova)

Rafinha (Son takımı: Al Arabi)

Mats Hummels (Son takımı: Roma)

Dries Mertens (Son takımı: Galatasaray)

Ivan Rakitic (Son takımı: Hajduk Split)

Samuel Umtiti (Son takımı: Lille)

Bas Dost (Son takımı: Nec Nijmegen)

Jerome Boateng (Son takımı: LASK)

Reto Ziegler (Son takımı: Sion)

Tim Krul (Son takımı: Luton Town)

Steve Mandanda (Son takımı: Rennes)

Erik Lamela (Son takımı: AEK Atina)

Marcelo (Son takımı: Fluminense)

Adam Lallana (Son takımı: Southampton)

Jan Vertonghen (Son takımı: Anderlecht)

Jonny Evans (Son takımı: Manchester United)

Kevin Gameiro (Son takımı: Strasbourg)

Pepe Reina (Son takımı: Como)

Alvaro Negredo (Son takımı: Real Valladolid)

Felipe Melo (Son takımı: Fluminense)

Simon Kjaer (Son takımı: Milan)

Jesus Navas (Son takımı: Sevilla)

Jose Callejon (Son takımı: Marbella FC)