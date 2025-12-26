Haberler
2025’te en çok gol atan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:35
2025 yılı futbol adına gol şölenine sahne oldu. Avrupa'nın top 10 ligi baz alınarak tüm kulvarlarda atılan goller doğrultusunda hazırlanan listede dünya yıldızları zirvede yer alırken, Süper Lig'de forma giyen isimlerin de üst sıralarda kendine yer bulması dikkat çekti. İşte o liste...