2025’te en çok gol atan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu...

Avrupa'nın top 10 ligi baz alınarak oluşturulan 2025 yılının en golcü futbolcular listesi açıklandı. Yıldız isimlerin zirve yarışı kadar Süper Lig'de forma giyen oyuncuların üst sıralardaki varlığı da dikkat çekti. İşte 2025'te en çok gol atan oyuncular...