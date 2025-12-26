Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2025’te en çok gol atan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu...
Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:35

2025’te en çok gol atan futbolcular belli oldu! Süper Lig’in yıldızları listeye damga vurdu...

2025 yılı futbol adına gol şölenine sahne oldu. Avrupa'nın top 10 ligi baz alınarak tüm kulvarlarda atılan goller doğrultusunda hazırlanan listede dünya yıldızları zirvede yer alırken, Süper Lig'de forma giyen isimlerin de üst sıralarda kendine yer bulması dikkat çekti. İşte o liste...

Avrupa'nın top 10 ligi baz alınarak oluşturulan 2025 yılının en golcü futbolcular listesi açıklandı. Yıldız isimlerin zirve yarışı kadar Süper Lig'de forma giyen oyuncuların üst sıralardaki varlığı da dikkat çekti. İşte 2025'te en çok gol atan oyuncular...

Kylian Mbappé – 56 maç, 58 gol

Harry Kane – 51 maç, 48 gol

Vangelis Pavlidis – 58 maç, 42 gol

Erling Haaland – 41 maç, 37 gol

Victor Osimhen – 42 maç, 37 gol

Viktor Gyökeres – 45 maç, 34 gol

Serhou Guirassy – 49 maç, 31 gol

Ousmane Dembélé – 42 maç, 29 gol

Youssef En-Nesyri – 59 maç, 29 gol

Julián Álvarez – 51 maç, 28 gol

Ferran Torres – 51 maç, 27 gol

Robert Lewandowski – 46 maç, 27 gol

Lautaro Martinez – 48 maç, 27 gol

Talisca – 48 maç, 26 gol

Mason Greenwood – 42 maç, 26 gol