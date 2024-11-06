21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

Son dakika haberi: Milyonlar tarafından takip edilen futbol dergisi FourFourTwo, 21. yüzyılın en iyi futbolcularını açıkladı. 100 futbolcunun yer aldığı geniş listede özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den olmak üzere Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. FourFourTwo dergisinin belirlediği 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig yıldızlarını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...