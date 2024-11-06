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Haberler Galeri 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...
Giriş Tarihi: 06.11.2024 11:36

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

Son dakika haberi: Milyonlar tarafından takip edilen futbol dergisi FourFourTwo, 21. yüzyılın en iyi futbolcularını açıkladı. 100 futbolcunun yer aldığı geniş listede özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den olmak üzere Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. FourFourTwo dergisinin belirlediği 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig yıldızlarını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

Son dakika haberi: Milyonlar tarafından takip edilen futbol dergisi FourFourTwo, 21. yüzyılın en iyi futbolcularını açıkladı. 100 futbolcunun yer aldığı geniş listede özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'den olmak üzere Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. FourFourTwo dergisinin belirlediği 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig yıldızlarını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

FourFourTwo dergisinin açıkladığı listeye göre, 21. yüzyılın en iyi futbolcuları belli oldu. İşte o liste...

1. Lionel Messi

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21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

2. Cristiano Ronaldo

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

3. Andres Iniesta

21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasarayla yıldızlar listeyi altüst etti...

4. Xavi

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