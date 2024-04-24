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Haberler Galeri 24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:12

24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler 24 Nisan maç takvimi için arama motorlarına yöneldi. Trendyol Süper Lig 'ın 34. hafta karşılaşmaları geride kalırken futbol severler Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yakından takip ediyor. Türkiye Kupası maçlarında son olarak beraberlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü ve Beşiktaş mücadelesi yaşanmıştı. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, detaylar.

24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Nisan maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, günün maçları.

24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI | TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 24 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da şifresiz canlı yayınlanacak.

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24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

24 NİSAN 2024 MAÇ PROGRAMI

12:00 C. Mariners - Abdish (Futbol)

13:00 Yokohama M. - Ulsan Hora (Futbol)

14:30 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

18:00 Spor Toto - İzmir BŞB (Diğer)

19:00 Bahçeşehir - Chemnitz 99 (Basketbol)

19:30 Aris - Olympiakos (Futbol)

20:00 Monaco - Fenerbahçe Beko (Basketbol)

24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

20:30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Futbol)

20:30 AEK - Panathinaikos (Futbol)

21:30 Anderlecht - Cercle Brugge (Futbol)

22:00 Barcelona - Olympiakos (Basketbol)

22:00 Ajax - Excelsior (Futbol)

22:00 Atalanta - Fiorentina (Futbol)

04:30 Oklahoma - New Orlenas (Basketbol)

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