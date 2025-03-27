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Haberler Galeri A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:39

A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık karşılaşmalarına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, milliler turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile özel bir maç yapacak. Daha önce dört kez karşılaşan iki takım arasında Türkiye'nin tek galibiyeti bulunuyor. Peki, Türkiye- ABD hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte maç programı…

A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ABD'de de iki özel maç yapacak. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre ilk maçta milliler turnuvanın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Daha önce dört kez karşılaşan iki takımdan Türkiye yalnız 1 galibiyet alabilmişti. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

TFF AÇIKLADI: MİLLİ TAKIM ABD İLE KARŞILAŞACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

MİLLİLERİN DİĞER RAKİBİ MESİKA!

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

FIFA sıralamasında 16. sırada bulunan ABD, 1990 senesinden günümüze kadar düzenlenen biri hariç tüm Dünya Kupası finallerinde yer aldı ve bu yıl da 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da mücadele edecek.