A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ABD'de de iki özel maç yapacak. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre ilk maçta milliler turnuvanın ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Daha önce dört kez karşılaşan iki takımdan Türkiye yalnız 1 galibiyet alabilmişti. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?