Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
11:39
A MİLLİ TAKIM MAÇI! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Millilerin maç programı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlık karşılaşmalarına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, milliler turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD ile özel bir maç yapacak. Daha önce dört kez karşılaşan iki takım arasında Türkiye'nin tek galibiyeti bulunuyor. Peki, Türkiye- ABD hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte maç programı…