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Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 08:24

MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdürmek için önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, millilerimiz ABD ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım, geçmişte dört kez mücadele etti ve Türkiye bu maçlardan yalnızca birini kazanmayı başardı. Futbolseverler, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte tüm ayrıntılar…

MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını ABD'de geçireceği iki özel maçla sürdürecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, millilerimizin ilk rakibi, Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olan ABD olacak. İki takım daha önce dört kez karşı karşıya gelirken, Türkiye bu maçlardan yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Peki; Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, milli maç fikstür

MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

TFF DUYURDU: MİLLİLER ABD'YE KARŞI SAHAYA ÇIKIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başlamadan önce A Milli Takım'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hazırlık karşılaşmasına çıkacağını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre, milliler bu özel maçların ilkinde, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile mücadele edecek.

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MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Amerika'nın East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda gerçekleşecek maç 7 Haziran günü TSİ 22:40'da düzenlenecek.

MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

Türkiye - ABD A Milli Müsabakaları:

01.06.2014

ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

29.05.2010

ABD 2-1 Türkiye (Özel maç)

19.06.2003

Türkiye 2-1 ABD (FIFA Konfederasyon Kupası)

04.09.1991

Türkiye 1-1 ABD (Özel maç)

MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye