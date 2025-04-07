Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
08:24
MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdürmek için önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, millilerimiz ABD ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki takım, geçmişte dört kez mücadele etti ve Türkiye bu maçlardan yalnızca birini kazanmayı başardı. Futbolseverler, bu önemli maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte tüm ayrıntılar…