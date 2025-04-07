MİLLİ MAÇ İÇİN GERİ SAYIM! Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Milli maç fikstür

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası için hazırlıklarını ABD'de geçireceği iki özel maçla sürdürecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, millilerimizin ilk rakibi, Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olan ABD olacak. İki takım daha önce dört kez karşı karşıya gelirken, Türkiye bu maçlardan yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Peki; Türkiye- ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, milli maç fikstür