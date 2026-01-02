Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri A Milli Takım'ın yıldızı için tarihe geçecek transfer teklifi! Premier Lig devi gözünü kararttı...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 12:37

A Milli Takım'ın yıldızı için tarihe geçecek transfer teklifi! Premier Lig devi gözünü kararttı...

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Arsenal, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncuyu radarına aldı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın A Milli Takım'ın yıldızını takımında görmek istediği ifade edilirken, eflatun-beyazlılara yapılan teklif ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

İngiltere Premier Lig'de 45 puanla liderliğini sürdüren Arsenal, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

2003/2004 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal'de teknik direktör Milel Arteta, takviyelerle kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Son olarak İngiliz ekibinin hedefinde, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusunun olduğu iddia edildi.

ARSENAL ARDA'YI İSTİYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Londra temsilcisi, milli yıldız Arda Güler'i transfer listesine ekledi.

ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

İngiliz kulübünün, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama modeliyle genç oyuncunun transferini mümkün kılabileceğine inandığı ifade edildi.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER TEKLİFİ

Arsenal'in, Real Madrid'i ikna etmek için yaklaşık 80 milyon Euro civarında resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

ALONSO'DAN ONAY YOK

Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezon başından bu yana her karşılaşmada süre verdiği milli futbolcunun takımdan ayrılığına sıcak bakmıyor.

Haberde Real Madrid'in tavrı, "Arda Güler'in Real Madrid'e olan bağlılığı, özellikle genç yetenekleri nasıl geliştireceğini bilen bir teknik direktörün rehberliğinde, sağlam görünüyor." sözleriyle anlatıldı.

PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 25 karşılaşmaya çıktı ve 1.624 dakika süre aldı.

20 yaşındaki futbolcu, aldığı süre zarfında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 7 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Arda Güler'in eflatun-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

MİLLİ FORMAYLA 26 MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nda 26 maça çıkan Arda, bu maçlarda ise 6 gol-6 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre milli yıldızın güncellene piyasa değeri ise 90 milyon Euro olarak gösteriliyor.