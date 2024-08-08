Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:11

ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalin adı belli oldu. Brezilya'yı yenen ABD ile Türkiye'yi yenen İtalya finalde karşı karşıya gelecek. ABD - İtalya voleybol maçı tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Filenin Sultanları bronz madalya için yarışırken diğer iki takım altın mücadelesi verecek. Peki; ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

ABD - İtalya final maçı tarihi voleybolseverlerin gündeminde. Paris 2024 Olimpiyatlarında heyecan sürüyor. Türkiye'nin de mağlubiyeti ardından finalin adı belli oldu. ABD ve İtalya karşılaşması bekleniyor. İki takımın da istekli olduğu altın yolu sporseverler tarafından takip ediliyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

VOLEYBOLDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

Brezilya'yı yenen ABD finale adını yazdıran ilk takım oldu. Türkiye'yi yenen İtalya ise ikinci finalist olarak adını yazdırdı. Türkiye ve Brezilya ise bronz madalya maçına çıkmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

ABD - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

ABD İtalya final maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele canlı yayın kanalı takip ediliyor.

ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

ABD - İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

2024 VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI

1- 415.22 puan | İtalya

2- 395.42 puan | Brezilya

3- 367.98 PUAN | TÜRKİYE

4- 362.16 puan | Polonya

SON DAKİKA