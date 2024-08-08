Giriş Tarihi: 08.08.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
23:11
ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalin adı belli oldu. Brezilya'yı yenen ABD ile Türkiye'yi yenen İtalya finalde karşı karşıya gelecek. ABD - İtalya voleybol maçı tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Filenin Sultanları bronz madalya için yarışırken diğer iki takım altın mücadelesi verecek. Peki; ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?