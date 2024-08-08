ABD - İtalya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya voleybol maçı için geri sayım!

ABD - İtalya final maçı tarihi voleybolseverlerin gündeminde. Paris 2024 Olimpiyatlarında heyecan sürüyor. Türkiye'nin de mağlubiyeti ardından finalin adı belli oldu. ABD ve İtalya karşılaşması bekleniyor. İki takımın da istekli olduğu altın yolu sporseverler tarafından takip ediliyor. Peki; ABD - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?