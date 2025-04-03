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Haberler Galeri ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:38

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

ABD - Türkiye arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık maçı tarihi belli oldu. Mücadele Connecticut eyaletinin East Hartford şehrinde Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.. Peki, 2025 ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Milli takım maç fikstürü ve detayları...

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde kırmızı beyazlı ekibin ABD'de iki özel maça çıkacağını duyurdu. İlk karşılaşma ABD - Türkiye arasında gerçekleşirken, ikinci özel maçı ise Meksika ile olacak. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

ABD - Türkiye arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat TSİ 22:40'ta başlayacak. Mücadele Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

Dünya Kupası eleme grupları:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna