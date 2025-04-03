Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:38
ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi
ABD - Türkiye arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık maçı tarihi belli oldu. Mücadele Connecticut eyaletinin East Hartford şehrinde Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.. Peki, 2025 ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Milli takım maç fikstürü ve detayları...