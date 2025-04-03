ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? TFF açıkladı! İşte, 2025 Millli takım maç takvimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde kırmızı beyazlı ekibin ABD'de iki özel maça çıkacağını duyurdu. İlk karşılaşma ABD - Türkiye arasında gerçekleşirken, ikinci özel maçı ise Meksika ile olacak. Peki, ABD - Türkiye hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, 2025 Millli takım maç takvimi