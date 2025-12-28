Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum”
Giriş Tarihi: 28.12.2025 07:02

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum”

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin 6 gol-3 asiste imza koyan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon sarı-lacivertlilerin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı yaptı. Kerem döküldü, Oğuz gol atamadı, Szymanski mazisini arıyor. Abdullah Ercan, SABAH Spor'a oyuncu için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

UĞUR ÇEM
  • ABONE OL
Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, daha oynamadan şimdiden farkını ortaya koydu.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Samsunspor'un 9 gollük (6 gol-3 asist) verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarı-lacivertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

REKOR BONSERVİS VAR, İCRAAT YOK

Rekor bonservisle geldiği sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol-3 asist yaptı.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

20 milyon Euro ödenen Dorgeles Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol-1 asistte kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Kadro dışı olan bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

ETIK DEĞIL AMA BAŞARI

Sarı-lacivertli kulübün, sözleşmesindeki 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı Anthony Musaba ile ilgili kulübünden yeni bir açıklama geldi.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kendilerinin dahli olmadan gerçekleşen transfer sürecinin etik olmadığını ancak kulüp için bir yönetim başarısı olduğunu söyledi. Bilen, "6 ayda Samsunspor, oyuncusunu vitrine koyup satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır" dedi

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

BİR GÖRÜŞ | ABDULLAH ERCAN: "KEREM İLE FORMA YARIŞINA GİRECEKTİR"

"Musaba'nın teknik direktör Tedesco'nun çok beğendiği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Sarı-lacivertli ekipte rotasyona girecektir. Tedesco onu özelikle sol önde kullanırsa, performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile bir yarışa girecektir. Ayrıca kanatlarda Oğuz ve Nene de var. Mutlaka denklemde olacaktır.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Dribbling gücü olan, tabelaya etki eden ve sizi çabuk kaleye götürebilen bir kanat oyuncusu. Tabii ki Fenerbahçe'de Samsunspor'daki kadar etki yapar mı, açıkçası orasını ben de merak ediyorum… Çünkü Fenerbahçe özellikle iç sahadaki bütün maçlarında kapalı savunmaya karşı oynuyor.

Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum

Oradaki performansı da bizim için önemli bir değerlendirme olacak. Ben gerek ilk 11'de gerekse rotasyon oyuncusu olarak Musaba'nın 3 kulvarda yarışan sarı-lacivertli ekibe faydalı olacağına inanıyorum. Kaliteli kadro derinliğine ihtiyaç var."