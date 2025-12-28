Haberler
Abdullah Ercan, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! Bunu çok merak ediyorum”
Giriş Tarihi: 28.12.2025 07:02
Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin 6 gol-3 asiste imza koyan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon sarı-lacivertlilerin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı yaptı. Kerem döküldü, Oğuz gol atamadı, Szymanski mazisini arıyor. Abdullah Ercan, SABAH Spor'a oyuncu için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.