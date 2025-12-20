Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim
Giriş Tarihi: 20.12.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:07

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

'Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında stada geldi. Saran, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

  • ABONE OL
Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi. Saran maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Suç işlemediğini ifade eden Saran, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim." ifadelerini kullandı.

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Şampiyon olarak taraftarı mutlu edeceklerini dile getiren Saran, şunları kaydetti: "Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz.

Sadettin Saran açıklama yaptı!

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak.

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım."

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Saran, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Saran, daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi.

Adli kontrolle serbest kalmıştı! Sadettin Saran’dan ilk açıklama: Devlet çağırırsa gelirim

Saran, maçın ikinci yarısının oynandığı sırada stada giriş yaparak protokol tribünündeki yerini aldı. Başkan Saran'ı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri stat girişinde alkışlarla karşıladı.