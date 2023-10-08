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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! "Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama..."
Giriş Tarihi: 08.10.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 10:16

Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! "Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama..."

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Davinson Sanchez ve Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Bülent Timurlenk; Okan Buruk'un ilk 11 tercihini eleştirirken, Ahmet Çakar ise hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmediğini ifade ederek Kazımcan-Yehezkel ve Buksa-Muslera pozisyonlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar’dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama...

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Davinson Sanchez ve Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Bülent Timurlenk; Okan Buruk'un ilk 11 tercihini eleştirirken, Ahmet Çakar ise hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmediğini ifade ederek Kazımcan-Yehezkel ve Buksa-Muslera pozisyonlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar’dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama...

BÜLENT TİMURLENK - YAK BÜTÜN KLİŞELERİ

Olası bir puan kaybında malum klişe devreye girecekti: Zafer sarhoşu ya/ya da yorgun Galatasaray. "Kalecinin üzerine vurdu" kadar berbat bir klişe ya da bahane bu. Evinde maç kaybetmiş M.United'ın gözüne kestirebileceği bir rakibi karşısında yine taraftarı önünde 93 dakika kan kustuğunun üzerine bu maçı açanlar meselenin ilk yarıda mental-fizik değil, tercihler olduğunu görmüştür.

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Ahmet Çakar’dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama...

Teniste 2. servisi garanti vuruş atar gibi; Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra hele deplasmana gidiyorsanız kurduğunuz 11'de "acaba"ları soyunma odasında bırakıp, az soru işaretli kadroyla çıkacak, sonu ünlemle bitebilecek ihtimalleri taraftarınız önünde deneyeceksiniz. Sakatlıktan dönen Kazımcan, hazır olmayan Ndombele ve oyuna sonradan girdiği maçlarda etkili olan ama kapalı savunmalar karşısında adıyla savaşan Barış. Sıkıntının üç ası..

Ahmet Çakar’dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama...

B planı olmayan, derinde kalabalık bekleyen Antalya karşısında omurgasındaki otomatik vitesi kaybeden Galatasaray, Kerem'in rot balansı kanatlara bozgun oyununda İcardi de derine gelmeyince, Ndombele'nin ağırlığı ve Barış'ın basit top kayıplarıyla ilk yarıyı heba etti. Önce Tete ve golü bulduktan sonra Mertens ve Kaan değişikliklerinin zamanı da, tercihi de doğruydu Buruk adına ama ön tarafı basit top kayıpları yaptığında Nuri Şahin'in de son gemileri yakmasıyla saha sarı-kırmızılı takım tarafına hafif yokuş oldu ki, o dakikalarda Assombalonga'nın kafasıyla kaçırdığı gol…

Ahmet Çakar’dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama...

Icardi yakın direğe insafsız vururken bayrağı çeken yardımcının ne acelesi vardı bilmiyorum ama Muslera'nın ayağına kırmızı kartlık darbe geldiğinde sanıyorum VAR odasına ya yemek siparişi geldi; ya da Netflix'de yeni çıkan Beckham belgeselini izliyorlardı. Belgesel güzel bu arada, tavsiye ederim.

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