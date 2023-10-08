Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Galatasaray maçı yorumu! "Zorbay Küçük çok yanlış yaptı! Muslera alkışlıyor ama..."

Giriş Tarihi: 08.10.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
10:16
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Davinson Sanchez ve Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Bülent Timurlenk; Okan Buruk'un ilk 11 tercihini eleştirirken, Ahmet Çakar ise hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmediğini ifade ederek Kazımcan-Yehezkel ve Buksa-Muslera pozisyonlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.