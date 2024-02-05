Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:56
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! "Beşiktaş'a maçı kazandıran sadece Semih değil..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Siyah-Beyazlılar'da maça damga vuran isim iki gole de imzasını atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, haftanın en önemli maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Beşiktaş'ın genç yıldızına övgüler yağdıran usta isimler, hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Alper Çetin için de çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...