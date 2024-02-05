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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! "Beşiktaş'a maçı kazandıran sadece Semih değil..."
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:56

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! "Beşiktaş'a maçı kazandıran sadece Semih değil..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Siyah-Beyazlılar'da maça damga vuran isim iki gole de imzasını atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, haftanın en önemli maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Beşiktaş'ın genç yıldızına övgüler yağdıran usta isimler, hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Alper Çetin için de çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! Beşiktaş’a maçı kazandıran sadece Semih değil...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi. Siyah-Beyazlılar'da maça damga vuran isim iki gole de imzasını atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy oldu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ali Gültiken, İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Fatih Doğan, haftanın en önemli maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Beşiktaş'ın genç yıldızına övgüler yağdıran usta isimler, hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Alper Çetin için de çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! Beşiktaş’a maçı kazandıran sadece Semih değil...

ERMAN TOROĞLU - ÇAĞIRMIYORSAN VAR'DA İŞİN NE!

Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü ama açık ara alt kattalar. Koca 45 dakika öyle geçti. Ne zaman sahneye Semih çıktı, şahsi becerisiyle bir gol attı. İkinci yarı Trabzonspor biraz can havliyle çıkıyor gözüktü ama vitaminsiz. Yine Semih, yine şahsi becerisi ve gücüyle ikinci golü yaptı. Beşiktaş, Ghezzal'ı kazanmak için çalışıyor. Bence doğru da yapıyor.

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Ahmet Çakar’dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! Beşiktaş’a maçı kazandıran sadece Semih değil...

Beşiktaş'ta bir isim daha var; Cenk. İyi bir santrfordu, iyi paraya gitti. Tutunamadı, geldi ama hep yokuş aşağı gidiyor. Eğer düzelmezse, seneye Beşiktaş'ta forma giymesi zorlaşır. Bu galibiyet Beşiktaş için moral oldu. Trabzonspor için çok kötü. Trabzonspor'un tek hedefi kaldı, Türkiye Kupası. Orada da ilerleyemezlerse Abdullah Avcı'nın işi zora girer gibi geliyor.

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! Beşiktaş’a maçı kazandıran sadece Semih değil...

Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Top gelirken Svensson tutmaya başlıyor. Hakem karşıdan bakıyor. Bardhi havalanmaya başlıyor, havalanıyor. Hâlâ tutmaya devam ediyor. Bardhi topa gidecek, bırakmıyor. Çekmeye devam ediyor.

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı için çarpıcı yorum! Beşiktaş’a maçı kazandıran sadece Semih değil...

Hakem görüyor ama VAR'ın çağırması lazım. Net penaltının verilmesi gerekiyordu. VAR'ın kesin çağırması lazımdı. VAR çağırmıyorsa ya hakemden ya da bir yerden korkuyor. Çağırmıyorsan orada işin ne? Ayakları yerde olsa Bardhi'nin, tutsa bıraksa yemeye kalkıyor diyeceğim. Yükselmeye kalkınca tutuyor. Su götürmez bir penaltı.

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