ERMAN TOROĞLU - ÇAĞIRMIYORSAN VAR'DA İŞİN NE!

Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü ama açık ara alt kattalar. Koca 45 dakika öyle geçti. Ne zaman sahneye Semih çıktı, şahsi becerisiyle bir gol attı. İkinci yarı Trabzonspor biraz can havliyle çıkıyor gözüktü ama vitaminsiz. Yine Semih, yine şahsi becerisi ve gücüyle ikinci golü yaptı. Beşiktaş, Ghezzal'ı kazanmak için çalışıyor. Bence doğru da yapıyor.