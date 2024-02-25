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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'ye verilen penaltı..." | "İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı"
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:16

Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'ye verilen penaltı..." | "İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı"

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmada İsmail Kartal ile Sami Uğurlu'nun oyun planlarını ve çok tartışılan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’ye verilen penaltı... | İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmada İsmail Kartal ile Sami Uğurlu'nun oyun planlarını ve çok tartışılan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’ye verilen penaltı... | İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı

GÜRCAN BİLGİÇ - YIKIŞ GEÇTİLER DUVARLARI!

'Nasıl oluyor da oluyor!' gençliğimizde mizah dergilerindeki bir bölümdü. Yaşamımızdaki sıradan olayları, mizah zemininde önümüze getirirler, gülümsetirlerdi. "Bu yorumun, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla ilgisi nedir?" derseniz, ben de tam olarak açıklayamam.

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Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’ye verilen penaltı... | İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı

Fenerbahçe'nin penaltısından önce Oosterwolde'yi Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Oosterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil... Hakem pozisyonu dışarıda verdi, VAR, kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "Zoru" seçtikleri için kutluyoruz.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’ye verilen penaltı... | İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı

İkinci alkış Sami Hoca'ya. Perişan ettiler Fenerbahçe'yi. Oynatmadıkları gibi, kendileri de pusudaydı. İki takım da gollerini duran toplardan buldu. İki kaleci için de "Ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. Kartal, metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’ye verilen penaltı... | İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı

Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptı ilk yanlışı. Sonrasında Mert Hakan-Syzmanski değişikliğinde. Hamle Krunic'e olmalıydı. Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca, Serdar Dursun'u attı oyuna, rahatladı takım. Alınan ders nedir; Fred yoksa, çift forvet oynayacaksın. Krunic'ten de, İsmail'den de "Yarım Fred" bile çıkmadı.

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