Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
09:16
Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'ye verilen penaltı..." | "İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı"
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 yendi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmada İsmail Kartal ile Sami Uğurlu'nun oyun planlarını ve çok tartışılan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...