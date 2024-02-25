Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'ye verilen penaltı..." | "İsmail Kartal, Batshuayi ile olan sorununu açıklamalı"

İkinci alkış Sami Hoca'ya. Perişan ettiler Fenerbahçe'yi. Oynatmadıkları gibi, kendileri de pusudaydı. İki takım da gollerini duran toplardan buldu. İki kaleci için de "Ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. Kartal, metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor.