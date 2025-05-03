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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! "Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?"
Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 07:16

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! "Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?"

Trendyol Süper Lig'de bu hafta gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olacak. Zirve yarışında artık hata yapmak istemeyen Kanarya, bu maçı kazanmak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Dev derbi öncesinde Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin performansı, Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ve hakemler konusunda çok çarpıcı cevaplar verdi.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?

Süper Lig'de 34. hafta kritik bir derbiye sahne olacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?

Dev derbi öncesinde Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin performansı, Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ve hakemler konusunda çok çarpıcı cevaplar verdi.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?

Bu hafta G.Saray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. F.Bahçe de Beşiktaş ile oynayacak. Artık herkes G.Saray'ın yüzde 90 şampiyon olduğunu düşünüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz şampiyonluk yarışına?

ŞU anda Türk futbol kamuoyunun genel kanısı, yüzde 90'ın üzerinde Galatasaray'ın şampiyon olduğu yönünde. Ben de bu orana iştirak ediyorum. Ama 40 yılım futbolun içinde geçti. Dünyanın en fırıldak sporudur. 'Her şey bitti, başardım' dediğin an, bir bakmışsınız her şey tepetaklak olmuş. Görünen o ki bugün G.Saray kazanacak, kazanamaması futbol adına büyük sürpriz olur. Ama bir jenerik senaryo yazayım…

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?

Mesela maç başladı, iki dakika sonra son adamdan bir G.Saraylı atıldı. Sivasspor da golü buldu. Bir bakmışsınız, G.Saray kazanamamış. Yarın da F.Bahçe kazanmış, o zaman oran yüzde 90'lardan yüzde 65'lere kadar inebilir. Ama normal şartlar altında Galataray'ın kazanması lazım. Ama normal şartlar altında Fenerbahçe, Beşiktaş kesin yener diyemiyorum.

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?

"TARAFTAR HAKLI DEĞİL Mİ SAYIN ALİ KOÇ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Taraftar istedi diye başkan değişmez" dedi. Bu arada Hakan Bilal Kutlualp de adaylığını açıkladı. Süreç hakkında neler söylersiniz?

Al birini vur ötekine… Taraftar istedi diye, başkan değişir. Pek tabii ki bunun demokratik koşulları var. Taraftar haklı değil mi Sayın Ali Koç? 7 yılda bir başarı yok. Üstelik bu 7 yılda ezeli rakiplerin şampiyonluklar yaşadı. Taraftar tabii ki haklı. Sayın Koç'un iyi niyeti ve Fenerbahçe sevgisinden asla şüphem yok. Ama olmayınca olmuyor. Olmadı da…