Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
07:16
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! "Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?"
Trendyol Süper Lig'de bu hafta gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olacak. Zirve yarışında artık hata yapmak istemeyen Kanarya, bu maçı kazanmak ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Dev derbi öncesinde Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin performansı, Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ve hakemler konusunda çok çarpıcı cevaplar verdi.