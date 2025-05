Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetimi için bomba yorum! "Taraftar haklı değil mi sayın Ali Koç?"

Bu hafta G.Saray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. F.Bahçe de Beşiktaş ile oynayacak. Artık herkes G.Saray'ın yüzde 90 şampiyon olduğunu düşünüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz şampiyonluk yarışına?

ŞU anda Türk futbol kamuoyunun genel kanısı, yüzde 90'ın üzerinde Galatasaray'ın şampiyon olduğu yönünde. Ben de bu orana iştirak ediyorum. Ama 40 yılım futbolun içinde geçti. Dünyanın en fırıldak sporudur. 'Her şey bitti, başardım' dediğin an, bir bakmışsınız her şey tepetaklak olmuş. Görünen o ki bugün G.Saray kazanacak, kazanamaması futbol adına büyük sürpriz olur. Ama bir jenerik senaryo yazayım…