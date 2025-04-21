Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
06:50
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ''Mourinho şov yapadursun..."
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son dakikalarda yediği golle 3-3 beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray ile puan farkının açılmasına izin verdi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken eleştiriler kaleme aldı.