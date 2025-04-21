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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ''Mourinho şov yapadursun..."
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:50

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ''Mourinho şov yapadursun..."

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan son dakikalarda yediği golle 3-3 beraberlikle ayrıldı ve Galatasaray ile puan farkının açılmasına izin verdi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken eleştiriler kaleme aldı.

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ’’Mourinho şov yapadursun...

Galatasaray'a karşı şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kaldı.

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ’’Mourinho şov yapadursun...

Sarı-lacivertliler son dakikalarda yediği golle hüsrana uğrarken, ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ’’Mourinho şov yapadursun...

SABAH SPOR YAZARLARINDAN SERT ELEŞTİRİLER

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki maç performansı için sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ’’Mourinho şov yapadursun...

AHMET ÇAKAR: MOURINHO ŞOV YAPADURSUN...

''Herkes adam olur Fener adam olmaz" demiş atalarımız. Kayserispor 9 kişi eksik geldi, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de tam 3 gol attı. Sözüm ona dünyanın en büyük hocası Mourinho, kenarda şov yapadursun, belki de dün gece şampiyonluk gitti. Yenen gollere bakıyoruz; Kayserispor bu golleri Kayseri amatör liginde bir köy takımına bile atamaz.''

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ’’Mourinho şov yapadursun...

''İlk golde Ramazan'ı kaçırıyorlar, Livakovic'in bacağının arasından bırakıveriyor. Kayseri'nin attığı ikinci gol komedi. Szymanski'nin hatası Gökhan'ın neredeyse 50 metre getirdiği top, yaptığı orta ve sonrası felaket. Fenerbahçe ceza sahası içinde sadece golü atan Kayserili Nazon var. Kafayı Livakovic'in üstüne vuruyor, o da yememesi gereken topu, kendi ağlarında gördü.''