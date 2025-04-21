Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çok sert sözler! ''Mourinho şov yapadursun..."

AHMET ÇAKAR: MOURINHO ŞOV YAPADURSUN...

''Herkes adam olur Fener adam olmaz" demiş atalarımız. Kayserispor 9 kişi eksik geldi, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de tam 3 gol attı. Sözüm ona dünyanın en büyük hocası Mourinho, kenarda şov yapadursun, belki de dün gece şampiyonluk gitti. Yenen gollere bakıyoruz; Kayserispor bu golleri Kayseri amatör liginde bir köy takımına bile atamaz.''