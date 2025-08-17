Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Yasin Kol için olay sözler! "Bu hakem sahalara bile giremez"
Giriş Tarihi: 17.08.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:18

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda Anderson Talisca, son dakikalarda kullandığı penaltıda kaleci Lis'i geçemedi. Zorlu maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çarpıcı yorumlar yaptı.Ahmet Çakar, maçın hakemi Yasin Kol için olay ifadeler kaleme aldı.

SPOR SERVİSİ
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında ilk kez sahaya çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Sarı-lacivertli takım, rakibine diş geçiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, maçın son dakikalarında penaltıda kaleci Lis'i geçemedi.

SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç çok çarpıcı ifadeler kullandı. Üründül ve Bilgiç özellikle de Mourinho'nun kararlarını eleştirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL: ANLAŞILMAZ MOURINHO

Fenerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu. Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti. Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun.

"FRED-SZYMANSKI ÇİFT SANTRFORLA BAĞLANTI KURAMIYOR"

Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım. İlk değişikliği 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti. Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var. Ne Szymanski ne de Fred ilerideki çift santrforla hiç bağlantı kuramıyor. Bu yüzden Semedo ve Archie Brown gibi iyi kanat oyuncularının gerçek performansları azalıyor.

Çift santrfordan biri olan Duran adeta topla kavga etti. Dün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını belgeleyen en net olay, genelde belli bir alanda oynayan ve bu yüzden eleştirilen Amrabat'ın takımın en iyi oyuncusu olmasıydı. Göztepe dün geceki karşılaşmada hırsı, temposu ve taktik anlayışı ile 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği performansla 1 puanı hak ederek aldı.

GÜRCAN BİLGİÇ: F.BAHÇE TALİSCA İLE BÜYÜK BALIK KAÇIRDI!

İzmir'deki stat atmosferinin Fenerbahçeli oyuncuların yaşaması muhtemel 'zafer sarhoşluğuna' ilaç olmasını bekliyordum. Feyenoord galibiyeti sonrasında, Benfica eşleşmesi öncesinde takımın aklının karışması seçenekler arasındadır. Ancak sahada çarşambaya konsantre olmuş mücadeleyi yarıda kesmiş, çözümün kendi kendine olacağını zanneden "durgunlar" grubu vardı. Ne kendileri memnundu yaptıkları işten ne de seyredenler.

"DURAN'IN POZİSYONUNDA KIRMIZI KARTIN SINIRI DA VARDI"

Bir anda zamanda yolculuk gerçekleşti ve Fenerbahçe geçen sezona geri döndü. Göztepe maçı yapabileceği en maksimum temasla oynadı. Topu kaptıran faulü yapıyor, topsuz alanda bile nefeslerini rakibin ensesinde hissediyorlardı. Gerginliklerin yaşanması kaçınılmazdı, Jhon Duran'ın dirsekli itişmesinde kırmızı kartın sınırı da vardı.

"DEVLERİNE TOPU DEĞDİREMEYEN KLASİK MOURINHO TAKIMI"

İki takımın da top rakibe geçtiğinde kontrole geçmesi, gol şansını duran top olasılıklarına bırakması da teknik adamların seçimi. Üst düzey mücadele edip koşan Göztepe'nin 10 kişi kaldıktan sonra bile, sayılar eşitmiş gibi karakter koyması da saygı değer. İrfan Can Kahveci oyuna girene kadar sadece sol kanattan akın deneyen, merkez hücumlarda çalışılmış aksiyon gösteremeyen, kornerlerde 1.90'lık devlerine topu değdiremeyen klasik Mourinho takımı.

Dört günde bu kadar inişli-çıkışlı bir grafik elbette kabul edilemez. Mert Müldür'ün gizli bek çıkışlarını Skriniar'ın yapamaması da tek kanatlı atak opsiyonunun nedenlerinden. Fred'in oyundan alınmasıyla "doldur-boşalt" emri gelmişti zaten. En-Nesyri kaçırdı fırsatları bu kez. Uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un fırsatçı aklını kullanması, penaltıyı alması Oosterwolde'nin atılmasıyla 10'a 10 oynan maçta son sözü söyleme şansı da getirdi. Talisca kaçırdı. Büyük balık kaçtı...

AHMET ÇAKAR: BU HAKEM SAHALARA BİLE GİREMEZ

Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi. Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı.

"AMRABAT'IN FAULU PENALTIYDI"

Öncelikle MHK'ye şunu söyleyelim; Onur Özütoprak adlı VAR hakemi, bırak VAR hakemi olmayı, bırakın hakem olmayı, spor sahalarına girmeyi bile hak etmiyor. Çünkü 90+2'de penaltı için Yasin Kol'u kenara çağırdı. Tamam darbe var, penaltı verilebilir ama maçın hemen başında Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya yaptığı darbeden ne farkı var? Hatta Amrabat'ın pozisyonu çok daha net bir penaltı.

"VAR HAKEMİ YİNE ÇAĞIRMIYOR..."

İlk devrenin sonu Duran'ın rakibin suratına bilerek, isteyerek vurduğu şiddetli bir dirsek var. Ama VAR hakemi yine çağırmıyor. VAR hakemi adam gibi davranmış olsaydı F.Bahçe bu maçı kaybederdi. Gelelim oyuna… Mourinho'nun Fenerbahçesi topun arkasına geçip sadece bekliyor. F.Bahçe bunu yapamaX.

300 milyon Euro'luk takım topu rakibe verip beklemek için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takım kaleye tek şut atmamak için kurulmadı. Bu 300 milyon Euro'luk takımın kalecisi zaman zaman abartılı işler yapan İrfan Can'ı hak etmiyor. Maalesef tarih tekerrürden ibarettir. Geçen yıl da sezon başında Göztepe'yi yenememişlerdi. Dün de hakem ve VAR hakemlerinin kıyağına rağmen yine yenemediler

MUSTAFA ÇULCU: DURAN'IN DİRSEĞİNE KIRMIZIYI VEREMEDİ

Her iki takımda top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları Göztepe süpürdü. En-Nesyri ve Duran beklediği pasları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı. Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler. Yine bir Mourinho klasiği gördük, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti.

"AMRABAT'IN HAREKETİNE PENALTI OLMAZ"

F.Bahçe'den hamleler geldi lakin gol gelmedi. 3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor, inen ayak çaresiz Jenderson'un ayağına basıyor. Penaltı olmaz... Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski, Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu.

"KIRMIZI KART OLMALIYDI"

En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok. 42. dakikada J.Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı net kırmızı kart olmalıydı. Ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı veremedi, sarı ile geçiştirdi.

Fenerbahçe 55'te penaltı bekledi, devam kararı doğru, oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor. Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç edildi. Hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi. Oosterwolde'nin ihracı da doğru. Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi. Yasin Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...

BÜLENT TİMURLENK: ŞİMDİLİK 3 ÜNLEM

Geçen sezon başında Lille'e elendikten sonra Mourinho'nun büyük teknik adamlığına Göztepe'nin 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı maç büyük darbeydi. Geçen yıl ev sahibi 3'lü defansla F.Bahçe ise 4'lüyle sahadaydı. Dün akşamki kadrolara baktığınızda teknik adamlar aynı ancak F.Bahçe cephesinde 8 oyuncu Göztepe'de ise tam 9 oyuncu farklıydı.

Feyenoord rövanşında kullandığınız kemik kadroyu kuvvetle muhtemel Benfica'yla oynayacağınız ilk maçta da kullanacaksanız erteleme talebinizin Alanya'ya değil Göztepe maçına dahil olması gerekiyordu. Eğer Fenerbahçe'nin geniş kadrosu varsa şans bulamayanlar Alanya maçında başlar, iyi olanlar formayı İzmir'de de alırlardı.

İlk 20 dakika oyunu sahasında kabul eden ve geçiş arayan Göztepe karşısında F.Bahçe'nin özellikle göbekte hat kıran pasları olmayınca pozisyon da çıkmadı. Öndeki ikiliye yerden ya da havadan son vuruş yapabilecek top atmadığınız sürece tabelayı değiştiremezsiniz. Atletik yapıya sahip ev sahibinin kadrosunun maçın ikinci yarısında F.Bahçe'ye zorluk çıkarması, doğal olan 60'ta gelen kırmızı kart Mourinho'nun takımı için bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Fred'in oyundan çıkması soru işareti. Sonradan giren İrfan Can bu ortaları yapıyorsa o oyuna girene kadar bunları yapması gerekenler neredeydi diye sorarlar Portekizli hocaya. Yüksek toplarda En-Nesyri'ye göz açtırmayan Göztepe'nin savunmasına penaltıyı kurtaran kaleci Lis de eklendi. Gelenler, gelmesi gerekenler ligin ilk maçı için söylenecek ilk şey Mourinho'nun kafası karışık. Feyenoord'a atılan 5 golden sonra bu beraberlik sezona sağlam savunmayla başlayan Benfica karşısında şimdilik üç ünlem…