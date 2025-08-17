Ahmet Çakar'dan Yasin Kol için olay sözler! "Bu hakem sahalara bile giremez"

AHMET ÇAKAR: BU HAKEM SAHALARA BİLE GİREMEZ

Olmuyor… olmadı… olmayacak da… Fenerbahçe ne yaparsa yapsın olmuyor. Hakem kıyağı olsa da olmuyor. Kötü niyetli bir dördüncü hakem kıyağı olsa da olmuyor. Rakipten belli bir süre bir kişi fazla olsa da yine de olmuyor. Tıpkı dün geceki gibi. Kötü bir hakem ama daha önemlisi kötü olmayan kötü niyetli bir VAR hakemiyle Fenerbahçe yine kazanamadı.