Giriş Tarihi: 17.08.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
09:18
Ahmet Çakar'dan Yasin Kol için olay sözler! "Bu hakem sahalara bile giremez"
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 beraberlikle tamamlandı. Sarı-lacivertli takımda Anderson Talisca, son dakikalarda kullandığı penaltıda kaleci Lis'i geçemedi. Zorlu maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için çarpıcı yorumlar yaptı.Ahmet Çakar, maçın hakemi Yasin Kol için olay ifadeler kaleme aldı.