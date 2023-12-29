Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

Kral Suud Üniversitesi 29 Aralık 2023'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Süper Kupası maçına da ev sahipliği yapacak. Bu durumda maçın oynanacağı stadyum hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) kimin, hangi takımın stadyumu?