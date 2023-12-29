Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:22
Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa Final maçı için hazırlıklar devam ederken, maçın gerçekleşeceği stada dair bilgiler ise merak edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) stadyumu 25 Bin kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip. Peki, Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) kimin, hangi takımın stadyumu? İşte GS-FB Süper Kupa Finali'nin oynanacağı o stadyum!