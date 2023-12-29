Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:22

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa Final maçı için hazırlıklar devam ederken, maçın gerçekleşeceği stada dair bilgiler ise merak edildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) stadyumu 25 Bin kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip. Peki, Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) kimin, hangi takımın stadyumu? İşte GS-FB Süper Kupa Finali'nin oynanacağı o stadyum!

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park Kral Suud Üniversitesi hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

Kral Suud Üniversitesi 29 Aralık 2023'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Süper Kupası maçına da ev sahipliği yapacak. Bu durumda maçın oynanacağı stadyum hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) kimin, hangi takımın stadyumu?

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park Kral Suud Üniversitesi hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

AL-AWWAL PARK (KRAL SUUD ÜNİVERSİTESİ) STADYUMU NEREDE?

Seyirci kapasitesi 25.000 olan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan bir futbol stadyumudur.

Stadyum, ayrıca 29 Aralık 2023'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Süper Kupası maçına da ev sahipliği yapacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park Kral Suud Üniversitesi hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

AL-AWWAL PARK (KRAL SUUD ÜNİVERSİTESİ) HANGİ TAKIMIN STADYUMU?

Seyirci kapasitesi 25.000 olan stadyum, 2020'den beri En-Nasr takımına ev sahipliği yapmaktadır.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek dünya çapında isimlerini duyurmuşlardır.

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park Kral Suud Üniversitesi hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

Al-Nassr FC, 1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını KSÜ Stadyumu'nda oynamaktadır.

Süper Kupa finalinin oynanacağı stadyum kimin? Al-Awwal Park Kral Suud Üniversitesi hangi takımın stadyumu? İşte, tarihçesi!

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu, 2020'nin sonunda yenileme sürecinden geçti.

Stadyum; 2021 yılında, bir önceki yıl ölen Diego Maradona anısına Boca Juniors ile Barcelona arasında oynanan Maradona Kupası'na ev sahipliği yaptı.

SON DAKİKA