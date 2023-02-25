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Haberler Galeri Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 22:39

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçı kapsamında yeşil sahada kozlarını paylaşacak. TFF tarafından Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında ertelenen ve bugün tekrar oynanmaya başlanan ligde kayıpsız lider olarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar lig öncesi oynayacağı hazırlık karşılaşmasında kazanmak istiyor. Öte yandan hazırlık maçını canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler ise bilgilere erişmek isteyerek Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı gün, saat ve canlı yayın bilgileri.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligde şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Hazırlık mücadelesine ilişkin gün, saat ve canlı yayın bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Galatasaray hazırlık maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi 26 Şubat 2023 Pazar günü oynanacak.

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Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Galatasaray maçında ilk düdük saat 18:00'da başlayacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda bulunan linkle mücadeleyi başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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