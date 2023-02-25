Giriş Tarihi: 25.02.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 22:39

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçı kapsamında yeşil sahada kozlarını paylaşacak. TFF tarafından Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında ertelenen ve bugün tekrar oynanmaya başlanan ligde kayıpsız lider olarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar lig öncesi oynayacağı hazırlık karşılaşmasında kazanmak istiyor. Öte yandan hazırlık maçını canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler ise bilgilere erişmek isteyerek Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı gün, saat ve canlı yayın bilgileri.