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Haberler Galeri Almanya - Türkiye hazılrık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || Almanya Türkiye maç haberleri...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 10:00

Almanya - Türkiye hazılrık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || Almanya Türkiye maç haberleri...

EURO 2024 biletini garantileyen Ay-Yıldızlı takımımız, Almanya Türkiye hazırlık maçıyla provalarını gerçekleştirecek. Salı günü Galler karşısında grubun son maçına çıkacak olan A Milli Takım öncesinde Almanya ile kozlarını paylaşacak. Gerçekleşecek mücadele öncesi Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor? İşte, Almanya Türkiye maçına dair soruların yanıtları, muhtamel 11'ler kadorsu ...

ALMANYA TÜRİYE MAÇI NE ZAMAN,NEREDE OYNANACAK? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne katılmayı garantileyen Türkiye lider olma mücadelesi veriyor. Futbolseverler Türkiye A Milli Takımı'nın maç günü ve saatini araştırıyor. Galler maçı öncesinde Türkiye - Almanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya - Türkiye maçı detayları...

ALMANYA TÜRİYE MAÇI NE ZAMAN,NEREDE OYNANACAK? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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ALMANYA TÜRİYE MAÇI NE ZAMAN,NEREDE OYNANACAK? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

O İSİMLER KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynayacağı müsabakada kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ALMANYA TÜRİYE MAÇI NE ZAMAN,NEREDE OYNANACAK? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

ALMANYA TÜRİYE MAÇI NE ZAMAN,NEREDE OYNANACAK? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

ALMANYA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Samet, Çağlar, Rıdvan, Berat, Emre Akbaba, Barış, İrfan Can, Yusuf Sarı, Bertuğ.

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