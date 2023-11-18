Almanya - Türkiye hazılrık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || Almanya Türkiye maç haberleri...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne katılmayı garantileyen Türkiye lider olma mücadelesi veriyor. Futbolseverler Türkiye A Milli Takımı'nın maç günü ve saatini araştırıyor. Galler maçı öncesinde Türkiye - Almanya ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya - Türkiye maçı detayları...