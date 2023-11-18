Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
10:00
Almanya - Türkiye hazılrık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? || Almanya Türkiye maç haberleri...
EURO 2024 biletini garantileyen Ay-Yıldızlı takımımız, Almanya Türkiye hazırlık maçıyla provalarını gerçekleştirecek. Salı günü Galler karşısında grubun son maçına çıkacak olan A Milli Takım öncesinde Almanya ile kozlarını paylaşacak. Gerçekleşecek mücadele öncesi Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor? İşte, Almanya Türkiye maçına dair soruların yanıtları, muhtamel 11'ler kadorsu ...