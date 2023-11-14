Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye hazırlık maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar karşılaşmaya ayılı günler kala hızla araştırılmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, milli arada Almanya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Milliler, dev rakibini yenerek Galler maçına moralli çıkmak istiyor. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Almanya Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar…