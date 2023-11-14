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Haberler Galeri Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 18:59

Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın kanalı araştırılmaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Galler maçı öncesi Berlin'de oynanacak karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Geri sayım sürerken futbolseverler ''Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Canlı izle kanalı, tarihi ve saati için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye hazırlık maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar karşılaşmaya ayılı günler kala hızla araştırılmaya başladı. A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, milli arada Almanya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Milliler, dev rakibini yenerek Galler maçına moralli çıkmak istiyor. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Almanya Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm detaylar…

Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Almanya Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

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Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye hazırlık maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

MİLLİ TAKIM KAMP PROGRAMI

Almanya ile 18 Kasım'da özel müsabakada, Galler'le de 21 Kasım'da 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Eleme Grubu son maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kamp programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını saat 16.00'da gerçekleştirdi.

Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

A Milli Takım kafilesi, 16 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 17 Kasım Cuma günü TSİ 18.15'te Almanya maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da statta gerçekleştirecek.

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