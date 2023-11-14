Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

Almanya Türkiye hazırlık maçı canlı yayın kanalı araştırılmaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Galler maçı öncesi Berlin'de oynanacak karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Geri sayım sürerken futbolseverler ''Almanya Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusunun yanıtını merak ediyor. Canlı izle kanalı, tarihi ve saati için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Almanya Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda? İşte detaylar…