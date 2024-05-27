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Haberler Galeri Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:45

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Geçtiğimiz yılın VNL şampiyonu Filenin Sultanları yeni sezonda ilk haftayı tamamladı. Antalya'da oynadığı maçlar sonucunda toplamda 7 puan elde etti. İkinci etap için ABD yolcusu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı açılışı Almanya ile yapacak. Almanya Türkiye voleybol maçı tarihi taraftarların takviminde işaretlendi. İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi ile 'Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda' sorularının yanıtı!

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Millilerin maçını takip etmek isteyenler ekran başında yerini almaya hazırlanıyor. İlk 8 takımın finale çıkacağı ligde heyecan dorukta. İşte, Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2024...

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

MİLLETLER LİGİ İLK HAFTASI TAMAMLANDI!

Filenin Sultanları VNL kupası için ilk haftayı Antalya'da tamamladı. Japonya ve İtalya karşısında kaybeden Milliler, Hollanda ve Fransa maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligin ikinci etabı 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabı ise 11-16 Haziran'da Çin'de yapılacak.

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçına çıkacak. 29 Mayıs günü saat 22.30'da başlayacak maçın TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

2. HAFTA FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1-Polonya: 12

2-Brezilya: 12

3-Çin: 9

4-Kanada: 9

5-İtalya: 9

6-Japonya: 8

7-Türkiye: 7

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