Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Millilerin maçını takip etmek isteyenler ekran başında yerini almaya hazırlanıyor. İlk 8 takımın finale çıkacağı ligde heyecan dorukta. İşte, Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2024...