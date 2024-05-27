Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:45
Geçtiğimiz yılın VNL şampiyonu Filenin Sultanları yeni sezonda ilk haftayı tamamladı. Antalya'da oynadığı maçlar sonucunda toplamda 7 puan elde etti. İkinci etap için ABD yolcusu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı açılışı Almanya ile yapacak. Almanya Türkiye voleybol maçı tarihi taraftarların takviminde işaretlendi. İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi ile 'Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda' sorularının yanıtı!