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Haberler Galeri Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:55

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan başarılı iki takımdan Fenerbahçe Beko 2. sırada yer alırken, Anadolu Efes 1. sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa'da dörtlü finalde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4. olurken sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol tutkunları Anadolu Efes Fenerbahçe maçına odaklandı. Fenerbahçe Beko son haftalarda gösterdiği başarılı performans çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final mücadelesinin programı belli oldu.

İlk karşılaşmada Sinan Erdem Spor Salonu'nda 6 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Final mücadelesi beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BASKETBOL SÜPER LİGİ 2023-24 SEZONU PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI

6 Haziran Perşembe - 20:30
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

8 Haziran Cumartesi - 20:30
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

10 Haziran Pazartesi - 20:30
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

12 Haziran Çarşamba - 20:30 (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

14 Haziran Cuma - 20:30 (Gerekirse)
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem Spor Salonu)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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