Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
14:55
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE || Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko karşılaşması için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan başarılı iki takımdan Fenerbahçe Beko 2. sırada yer alırken, Anadolu Efes 1. sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa'da dörtlü finalde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4. olurken sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle!