Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Konya'daki final heyecanı devam ediyor. İki iddialı takım şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Peki; ING Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?