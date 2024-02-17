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Haberler Galeri Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:45

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

ING Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş adımını geçen sarı lacivertlilerle, Pınar Karşıyaka'yı atlayan Efes, Konya'da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu takip edilmeye başladı. Basketbolseverler ekran başında yerini aldı. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm detaylar...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Konya'daki final heyecanı devam ediyor. İki iddialı takım şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. Peki; ING Türkiye Kupası Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ING Türkiye Kupası final karşılaşmalarında Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımları karşı karşıya geliyor. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18 Şubat Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

Maçın canlı yayın kanalı TRT Spor Yıldız olacak.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Basketbol maçını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı
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