Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final maçı kanalı

Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:45
ING Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş adımını geçen sarı lacivertlilerle, Pınar Karşıyaka'yı atlayan Efes, Konya'da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve kadrosu takip edilmeye başladı. Basketbolseverler ekran başında yerini aldı. Peki; Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm detaylar...