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Haberler Galeri Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 13:56

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Partizan maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından takip ediliyor. THY EuroLeague 10. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon koç değişimine giden takım 2021-2022 yıllarında şampiyonluk alarak başarısını taçlandırmıştı. Yeni sezona kötü başlayan ekip toparlanmak istiyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman? İşte basketbol maçına dair tüm bilgiler.

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Partizan maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arasında yer alan Anadolu Efes puan durumunda gerilerde yer alıyor. Anadolu Efes maçı kadrosu en çok merak edilenler ararsında. Peki; Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Partizan maçı 24 Kasım Cuma günü oynanacak. Heyecanlı mücadele Sinan Erdem'de saat 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

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