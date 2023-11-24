Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 13:56

Anadolu Efes Partizan maçı saat kaçta hangi kanalda? Basketbol THY EuroLeague Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Partizan maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından takip ediliyor. THY EuroLeague 10. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon koç değişimine giden takım 2021-2022 yıllarında şampiyonluk alarak başarısını taçlandırmıştı. Yeni sezona kötü başlayan ekip toparlanmak istiyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman? İşte basketbol maçına dair tüm bilgiler.