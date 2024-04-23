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Haberler Galeri ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:48

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması ile yarı final heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlılar Süper Lig'de yakalayamadığı başarıyı, ZTK ile yakalamak istiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu belli olurken, Mert Günok, Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku gibi isimler sakatlığını atlattığı açıklanıyor. Maça az bir süre kala futbolseverler maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. İşte, ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz izle!

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

Ankaragücü Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi ise 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. İki maç sonunda kazanan takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı izle!

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

TÜRKİYE KUPASI'NDA 16. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında, 23 Nisan Salı günü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

İşte, maçın canlı izle linki;

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

ATV CANLI İZLE MAÇ LİNKİ

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

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