Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:48
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz İZLE!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması ile yarı final heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlılar Süper Lig'de yakalayamadığı başarıyı, ZTK ile yakalamak istiyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu belli olurken, Mert Günok, Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku gibi isimler sakatlığını atlattığı açıklanıyor. Maça az bir süre kala futbolseverler maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. İşte, ZTK yarı final Ankaragücü Beşiktaş maçı canlı, şifresiz izle!