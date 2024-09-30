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Haberler Galeri ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler
Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 07:07

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bilen sarı-lacivertliler, puanını 16 yaparak zirve takibini sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları, karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla analiz etti. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koyarken Jose Mourinho için de flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 16'ya çıkardı.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Thalisson kendi kalesine kaydetti.

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ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Antalyaspor 8 puanda kaldı.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe haftayı BAY geçecek.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesini dikkat çeken ifadelerle analiz etti.

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