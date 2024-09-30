ANTALYASPOR-FENERBAHÇE YAZAR YORUMLARI | Fenerbahçeliler penaltı beklemişti! Ahmet Çakar son noktayı koydu: Jose Mourinho’ya olay sözler

Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
07:07
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bilen sarı-lacivertliler, puanını 16 yaparak zirve takibini sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları, karşılaşmayı dikkat çeken yorumlarla analiz etti. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koyarken Jose Mourinho için de flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…