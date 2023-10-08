CANLI |ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI TIKLA İZLE | Trendyol Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı canlı, kesintisiz, şifresiz yayın izle

Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta heyecanı sürüyor. Antalyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başlamışken, maç için canlı izle linki, maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından araştırılıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşanması beklenen karşılaşmada, Galatasaray zorlu rakibi Manchester United'dan sonra Antalyaspor karşısında nasıl bir maç çıkaracak heyecanla bekleniyor. Maça dakikalar kala ise ilk 11 açıklandı. Peki, ilk 11'de kimler yer alıyor? İşte Antalyaspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı, maç linki ve tüm detayları…