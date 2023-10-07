Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray, Süper Lig 8. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in şampiyonu olarak ligden ayrılmıştı. ''Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak'' soruları yanıt arıyor. Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler…