Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Antalyaspor Galatasaray canlı yayın ile takip edilecek. Son olarak Manchester United karşısında galibiyet elde eden Aslan, Süper Lig iddiasını da sürdürüyor. Puan durumunda 2. Sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki takım yeniden şampiyonluğa aday görülüyor. ''Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Yeni karşılaşmada heyecan dorukta. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, GS maçı muhtemel 11'ler...