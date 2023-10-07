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Haberler Galeri Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:58

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig 8. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarların gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in şampiyonu olarak ligden ayrılmıştı. ''Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak'' soruları yanıt arıyor. Okan Buruk'un ilk 11 kararı merak ediliyor. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler…

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Antalyaspor Galatasaray canlı yayın ile takip edilecek. Son olarak Manchester United karşısında galibiyet elde eden Aslan, Süper Lig iddiasını da sürdürüyor. Puan durumunda 2. Sırada yer alan Okan Buruk yönetimindeki takım yeniden şampiyonluğa aday görülüyor. ''Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Yeni karşılaşmada heyecan dorukta. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, GS maçı muhtemel 11'ler...

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 8. hafta karşılaşması Antalyaspor Galatasaray maçı 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele kırmızı beyazlıların evinde saat 19.00'da başlayacak.

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Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Bein Sports ekranlarından takip edilecek. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Saric, Van de Streek, Jehezkel, Larsson, Buksa

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

ANTALYASPOR'DA 3 EKSİK!

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo Galatasaray maçında eksik olacak.

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