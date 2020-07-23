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maçı hangi kanalda? , saat kaçta?

Normalleşme planı kapsamında yeniden oynanmasına karar verilen 'de mücadele sezon şampiyonunun belli olmasının sonrasında hızla devam ediyor. Ligde Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sona yaklaşılan şu günlerde 34. haftada, deplasmanda 'la yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. 55 puanla 5. Sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 44 puanla 8. Sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekibin evinden 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 02:13
Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

Corona virüs pandemisi sebebiyle ülkemizde bir süreliğine ertelenmiş olan müsabakaları TFF'nin aldığı kararla birlikte tekrar oynanmaya başlamıştı. Bu bağlamda sezon şampiyonunun Başakşehir olan ligin, 34. Haftasının perdesi maçıyla aralanacak. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikaları yaşamak isteyen sporseverler Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. Hafta Antalyaspor – Galatasaray açılış karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

34. hafta maçı 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, taktiksel çalışmaların ardından dar alan maçı ile sona erdi.

Bir süredir sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

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Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

ANTALYASPOR'DA GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI

'de 34. haftanın açılış maçında 'ı konuk edecek Fraport TAV hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, taktiksel çalışmaların ardından dar alan maçı ile sona erdi.

Bir süredir sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta?
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