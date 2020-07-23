Antalyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta?

Normalleşme planı kapsamında yeniden oynanmasına karar verilen Süper Lig'de mücadele sezon şampiyonunun belli olmasının sonrasında hızla devam ediyor. Ligde Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sona yaklaşılan şu günlerde Galatasaray 34. haftada, deplasmanda Antalyaspor'la yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. 55 puanla 5. Sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 44 puanla 8. Sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekibin evinden 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte detaylar…