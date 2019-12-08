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- maçı nefesleri kesti

, ağır sıklet boks maçında ile rövanş müsabakasına çıktı. Mücadeleyi 12 raunt sonunda kazanan Anthony Joshua, dört kemerini geri aldı. İşte o tarihi anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 11:36
Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti

Büyük Britanyalı boksör , Meksika asıllı ABD'li 'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri aldı.

Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti

Suudi Arabistan'ın Diriye kentindeki müsabakada, olimpiyat altın madalyası bulunan 30 yaşındaki , haziran ayında kendisini teknik nakavtla mağlup eden ile karşı karşıya geldi.

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Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti

Joshua, 12 rauntluk mücadelede rakibini puanla (118-110, 118-110 ve 119-109) yenerken, WBA, WBO ve IBF kemerlerinin yeniden sahibi oldu.

Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti

Kariyerindeki 24 maçın 21'ini nakavtla kazanan Büyük Britanyalı boksör, tek yenilgisini Ruiz'e karşı almıştı.

Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti

- maçından kareler...

Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti
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Anthony Joshua - Andy Ruiz maçı nefesleri kesti
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