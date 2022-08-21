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Haberler Galeri Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu
Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 13:56

Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

Boksseverlerin merakla beklediği ABD'li boksör Anthony Joshua ve Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, maçında kazanan puanla Usyk oldu. Ukraynalı boksör, sahip olduğu ağır sıklet kemerlerini korumayı başardı. Anthony Joshua'yı mağlup eden Usyk, maçın ardından Tyson Fury'e resmen meydan okudu. Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman detayı da dikkat çekti. İşte tarihi maçtan o görüntüler...

Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHTI PRENS SELMAN DA MAÇI İZLEDİ

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı. Rövanş müsabakasını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da izledi.

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Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

32 yaşındaki Joshua ilk karşılaşmaya göre daha agresif bir dövüş sergilese de Usyk, 12 raunt sonunda oy çokluğuyla ringden galip ayrıldı.

Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

Hakemlerden ikisi, Usyk'e yüksek puan (115-113 ve 116-112) verirken, bir hakem ise oyunu (115-113) Joshua'dan yana kullandı.

Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

Beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi Usyk böylece unvanlarını korudu.

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