Giriş Tarihi: 21.08.2022 13:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
13:56
Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu
Boksseverlerin merakla beklediği ABD'li boksör Anthony Joshua ve Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, maçında kazanan puanla Usyk oldu. Ukraynalı boksör, sahip olduğu ağır sıklet kemerlerini korumayı başardı. Anthony Joshua'yı mağlup eden Usyk, maçın ardından Tyson Fury'e resmen meydan okudu. Suudi Arabistan Veliahtı Prens Selman detayı da dikkat çekti. İşte tarihi maçtan o görüntüler...