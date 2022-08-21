Anthony Joshua - Usyk maçı puanla sona erdi! Tarihi galibiyet sonrası Tyson Fury meydan okudu

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHTI PRENS SELMAN DA MAÇI İZLEDİ

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı. Rövanş müsabakasını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da izledi.